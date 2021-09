Xiaomi Pad 5 : 100 € de réduction sur la tablette 11″ chez Boulanger, vite !

Envie de vous procurer la Xiaomi Pad 5 à prix réduit ? C'est possible chez Boulanger où la tablette 11″ de la marque chinoise fait déjà l'objet d'une réduction de 100 euros sur le site marchand français. Une offre intéressante qui est à saisir tout de suite !

À peine sortie et déjà en promotion ! La nouvelle tablette Xiaomi Pad 5 est officiellement commercialisée en France pour cette fin septembre 2021 et affiche une réduction de 100 euros pour le modèle 128 Go.

Alors que son prix conseillé est de 399 euros, la tablette voit son tarif diminuer à 299 euros sur le site Boulanger. Afin d'avoir les 100 euros de remise, il suffit tout simplement d'ajouter le produit au panier. Pour information, l'offre promotionnelle est valable sur les coloris gris et blanc de la tablette.

À propos de ses points forts, la Pad 5 de Xiaomi, présentée en même temps que la Pad 5 Pro et la Pad 5 Pro 5G, est une tablette tactile qui dispose d'un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 600, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 8720 mAh compatible avec la charge rapide à 33 watts et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve une caméra arrière de 13 MP et une caméra avant de 8 MP. La connectivité se compose de la norme Wi-Fi 5 (ac), du Bluetooth 5.0 et d'un port USB Type-C.