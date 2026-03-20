Nintendo s’apprête à lancer un nouveau modèle de Switch 2, voici ce qui va changer

Pour se conformer au droit européen, Nintendo va modifier le design de la Switch 2 pour permettre de remplacer facilement la batterie de la console (et de ses Joy-Con). Moins d'un an après sa sortie, la machine va donc déjà avoir droit à un nouveau modèle.

Switch 2

La Switch 2 est sortie en juin 2025, mais Nintendo devrait bientôt commercialiser un nouveau modèle de sa console hybride en Europe. Selon les informations de Nikkei, média économique majeur et réputé au Japon, le fabricant développe une version de sa machine qui sera en conformité avec un récent règlement européen sur le droit à la réparation.

Avec cette nouvelle itération de la Switch 2, Nintendo va modifier la conception de la console pour permettre aux consommateurs de remplacer facilement sa batterie, ainsi que celle incluse dans les Joy-Con. Les batteries lithium-ion devraient pouvoir être retirées suffisamment aisément pour qu'un consommateur puisse les remplacer par lui-même. L'idée est de donner l'opportunité aux propriétaires d'une Switch 2 de réparer eux-mêmes leur console, sans passer par la case SAV, voire par le rachat d'un produit neuf. Sachant que la dernière mise à jour de la Nintendo Switch 2 met à mal sa batterie, cette nouvelle version n'en est que bienvenue.

Remplacer la batterie de la Switch 2 va devenir plus facile en Europe

En 2023, l'UE validait une nouvelle législation quant au droit à la réparation, qui prévoit justement d'imposer aux constructeurs de vendre des appareils dont la batterie peut être changée simplement, et qui doit donc être accessible sans manipulation épineuse. Elle est entrée en vigueur il y a quelques semaines, et Nintendo doit s'y plier. La Switch 2 n'est bien entendu pas la seule visée : tout appareil électronique contenant une batterie est concerné, dont les smartphones et les PC portables. Cette loi fait partie d'un vaste plan d’action pour l’économie circulaire initié dès 2019. Au-delà de l'aspect purement économique, l'UE répond ici également à un enjeu environnemental.

On ne sait pas encore quand cette nouvelle Switch 2 sera disponible. Pour l'instant, il ne serait pas prévu qu'elle soit commercialisée en dehors de l'UE. Les contraintes de conception entraînent sans doute une hausse des coûts de production, qui ne seront, on l'espère, pas répercutés aux consommateurs, alors qu'une pénurie de RAM et de stockage frappe en parallèle l'industrie.


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