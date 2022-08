Stranger Things : notre top 15 des meilleurs personnages de la série Netflix

La pénultième saison 4 de Stranger Things sur Netflix est terminée, il est donc temps de faire le point : quels sont les meilleurs personnages de la série ? Voici notre classement.

Stranger Things mérite toutes les bonnes accolades qu'elle reçoit à chacune de ses nouvelles saisons. Le show imaginé par les frères Duffer pour Netflix n'a cessé de nous donner tout ce que l'on aime : des scénarios captivants, des clins d'œil bien dosés aux années 80, et une ribambelle de personnages tous plus hauts en couleur les uns que les autres. Cependant… Tous ne se valent pas. Si certaines additions au premier roster ont rapidement gagné le cœur des fans, il faut admettre que certains autres personnages sont peu à peu tombés dans l'oubli ou ont perdu de leur intérêt. En attendant la saison 5 de Stranger Things, attendue en 2024 alors qu'elle commencera son tournage en 2023, faisons le point sur les bons et les mauvais élèves du casting.

N°15 : Argyle

Y a-t-il vraiment un autre personnage qui peut être en bas de ce classement ? Argyle n'est pas un mauvais bougre en soi, et beaucoup d'entre nous ont traîné avec son profil type durant l'adolescence. Mais voilà : sa principale fonction est d'apporter un humour un peu absurde et bas du front à une série qui n'en avait pas vraiment besoin, en prime de baisser le capital sympathie d'un personnage principal qui était auparavant bien plus touchant et intéressant qu'il ne l'est devenu. Le “surfer dude” n'est pas de trop dans le casting, mais ne marque jamais vraiment les esprits.

N°14 : Lucas Sinclair

De la bande originale, Lucas Sinclair est définitivement le personnage qui a tiré la plus courte paille. C'est bien dommage, car l'acteur le représentant est capable de bien plus que de simplement s'occuper du placement produit Coca-Cola. Lucas est hélas souvent réduit à un rebond comique, et son personnage n'apporte pas grand-chose à la dynamique du groupe. Si ce n'est dans la saison 4, où il est utilisé pour créer un dysfonctionnement, au prix du capital sympathie qu'il pouvait tout de même récupérer auparavant. C'est bien dommage.

N°13 : Mike Wheeler

Mike est-il l'un des personnages principaux de Stranger Things, vraiment, lorsqu'on y réfléchit ? Il n'est pas celui avec la tête la mieux faite, ni même le cœur le plus grand. Son plus grand trait est d'être amoureux (obsédé ?) d'Eleven, et d'être relativement “normal” dans la bande de geek qui fait le show. Le personnage au pH le plus neutre n'a pas la capacité d'être le plus intéressant.

N°12 : Will Byers

Will Byers subit hélas le contrecoup d'avoir été le personnage en détresse du premier volet, et le radar à mauvaise onde du second. Les scénaristes se sont enfin réveillés pour lui donner un peu de consistance sur la saison 4, avec une sous intrigue importante concernant son orientation sexuelle et son lien avec son plus proche ami d'enfance, mais n'ont pas encore misé sur celle-ci. Aussi, nous sommes condamnés à devoir attendre la saison 5 pour que ce cher Will sorte enfin du lot, plutôt qu'être l'éternel meilleur ami.

N°11 : Eleven

Eleven à la 11e place, c'est tout vu. Mais ce classement n'est pas fait à la légère. Le personnage d'Eleven suit lui aussi le poids d'être le véhicule le plus important de l'intrigue, puisqu'elle est le “tableau blanc” sur lequel les écrivains font évoluer leur scénario. À cause de cela, elle se retrouve à suivre un schéma incroyablement typique, sans pouvoir véritablement tirer son épingle du jeu. Une mentalité enfantine, inadaptée, qui a forcément besoin des autres personnages pour évoluer. Alors oui, ses pouvoirs sont très stylés. Mais lorsque vous y pensez, ne retenez-vous pas ça comme le scénario de Stranger Things, et pas le perso lui-même ? D'où sa 11e place.

N°10 : Robin Buckley

Comprenez bien sa place dans le classement. Oui, Robin est absolument adorable. C'est l'un des nouveaux personnages préférés de nombreux spectateurs pour bien des raisons, et elles sont toutes totalement valides. Qu'il s'agisse de son histoire personnelle très touchante dévoilée dans la saison 3 ou son rôle dans la résolution des énigmes de cette dernière, elle a prouvé sa valeur à de nombreuses reprises. Mais voilà : c'est aussi un rôle avec très peu de dimensions, puisqu'elle est souvent la stressée lunaire et bavarde qui joue un rôle plus comique qu'autre chose. On espère que la 5e saison prépare du lourd la concernant, puisqu'elle a la capacité de grimper en flèche en un instant.

N°9 : Jonathan Byers

Non, nous n'avons pas oublié à quel point Jonathan était un brin douteux dans la première saison de Stranger Things. Grimper sur un arbre pour prendre des photos de minette, c'est loin d'être respectueux ou respectable. Et cet appareil photo a mérité son destin. Ceci étant, l'amour indéfectible qu'il porte à sa famille et sa capacité à se surpasser pour les autres, malgré tous les doutes qui l'habitent, ont fait de lui l'un des personnages les plus intéressants des premières saisons. Ce jusqu'à ce qu'il rencontre Argyle et devienne terriblement paresseux. Mais pour sa défense, les scénaristes n'avaient pas prévu ce destin à la base, faute au meilleur personnage surprise de leur série.

N°8 : Erica Sinclair

Erica est un personnage comique, oui. Mais elle représente le meilleur humour à mettre en lien avec Stranger Things : une bonne dose de sarcasme et de rébellion. C'est ce qu'il manquait jusque son apparition à la série des Duffer Brothers, qui restait tout de même très vanille et plan-plan dans ses situations. Erica a apporté de la flamme comme seule une petite sœur sûre d'elle peut le faire. Et dans la dernière saison, elle a montré qu'elle restait malgré tout une personne sur qui compter en toutes circonstances.

N°7 : Joyce Byers

Qui ne rêve pas d'avoir une mère comme Joyce Byers ? Malgré toutes les difficultés, malgré les doutes, et face à un public en proie au doute, elle ne lâche absolument jamais l'affaire pour sa famille et les gens qu'elle aime. Elle fait même preuve d'un grand cœur avec tous les membres de l'équipe, et d'une furie instoppable pour quiconque se dresse sur son chemin. Le personnage ne stagne pas : il était parfait dès le départ.

N°6 : Jim Hopper

Jim Hopper a vécu bien des vies dans le show. Son traumatisme premier, son abandon, son envie de retrouver une vie normale, son nouveau rôle de père, sa romance, son sacrifice, son emprisonnement, son courage… 4 saisons qui nous ont permis de découvrir presque tous les aspects de l'homme, dans une transformation psychique comme physique remarquable.

N°5 : Nancy Wheeler

Qui aurait une seule seconde parié sur le fait que Nancy Wheeler ferait partie des personnages les plus badass de la série après la saison 1 de Stranger Things ? Et pourtant ! L'icône presque virginale et bon-chic-bon-genre est petit à petit devenue une leader au sein du groupe d'adolescent. Et ce en utilisant aussi bien son cerveau que du gros flingue. Les coups de shotgun de la saison 4 résonnent encore dans notre esprit : on a hâte de découvrir ce qu'elle prépare pour la saison 5.

N°4 : Dustin Henderson

Dustin a bien des rôles au sein de Stranger Things. Bouille adorable de la première saison, il est devenu le plus gros cerveau sur place pour exprimer clairement aux spectateurs les aléas paranormaux s'attaquant à Hawkins. Mais il a aussi grandi en assurance et en humour, faisant qu'il est devenu le plus grand gars sûr pour le spectateur comme les personnages.

N°3 : Eddie Munson

Déclarer immédiatement Eddie comme le meilleur personnage de Stranger Things est une erreur qu'on serait tous tenté de faire suite aux événements de la saison 4. Et s'il n'est pas le meilleur personnage, il faut admettre qu'il est un des mieux écrits introduits dans l'univers de la série. Si on a pu l'aimer de tout notre cœur aussi vite, c'est bien parce que tous les éléments sont réunis pour cela. On le voit rieur, partageur, malin, proche des enfants, oui. Mais on découvre aussi sa sensibilité et sa compassion au contact de Chrissy. Et bien sûr… Le rôle qu'il tient à la fin de la saison lui donne un capital sympathie largement mérité.

N°2 : Max Mayfield

Max n'a pas attendu la saison 4 pour être l'un des meilleurs personnages de la série. Son arrivée dans l'équipe de Hawkins s'est faite d'abord sur le fait qu'elle était la meilleure aux jeux vidéo du coin, mais elle a rapidement prouvé son intellect en comprenant instinctivement que quelque chose se tramait autour de Will. Son histoire familiale difficile l'a rendu particulièrement terre-à-terre, un trait important pour le groupe d'enfants, mais elle brille également dans les moments de joie qu'elle partage avec Lucas et Eleven. La saison 4 n'est qu'une preuve de plus de la profondeur du personnage, et on espère la revoir proprement lors de la saison 5.

Le meilleur personnage de Stranger Things : Steve Harrington

Il est presque impossible de ne pas donner la palme du meilleur personnage à Steve Harrington. Saviez-vous qu'il était censé mourir, mais que la performance de son acteur a fait changer de plans les créateurs originaux ? Il faut dire que Steve a l'arc le plus touchant de toute la série. Le badass au grand cœur de la saison 1 (car oui, ses amis sont des bully, mais pas lui) devient petit à petit le paumé que l'on connait tous, mais qui a constamment à cœur de protéger les enfants quitte à se sacrifier. Et cela fait 4 saisons maintenant que l'on a peur pour lui, qu'on l'imagine mourir à chaque fin d'épisode, mais il persiste encore et toujours avec son sourire charmeur et ses vannes délivrées en un éclair.