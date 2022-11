Stranger Things : la saison 5 sera fatale pour de nombreux personnages

Lors d'une cérémonie de remise de prix, les Frères Duffer, les créateurs de la série Stranger Thing, ont laissé entendre que la cinquième saison à venir sera fatale pour de nombreux personnages. Préparez-vous à sortir les mouchoirs.

Comme vous le savez peut-être, la série Stranger Things touchera à sa fin avec la saison 5. De ce que l'on sait pour l'instant, l'écriture a débuté dès cet été 2022 tandis que le tournage commencera dans le courant de l'année 2023. Sans surprise, les frères Duffer, les créateurs du show, se montrent très discrets sur l'intrigue même s'ils s'amusent à distiller quelques détails lors de leurs différentes prises de parole.

On sait par exemple que les épisodes seront plus courts. Une bonne nouvelle pour de nombreux spectateurs qui avaient vivement critiqué la longueur de certains épisodes de la saison 4 (certains faisaient plus d'1h30). Concernant le scénario cette fois-ci, la saison 5 lèvera le voile sur certains mystères de la série, notamment sur le pourquoi du comment le temps s'est arrêté dans l'Upside Down à partir du 6 novembre 1983.

Des morts à la pelle lors de la saison 5 de Stranger Things ?

Une autre question reste néanmoins sans réponse : que va-t-il advenir de nos personnages favoris ? La saison 4 a été marquée par la mort d'un personnage particulièrement apprécié des spectateurs. Or, lors d'une cérémonie de remise de prix For Your Consideration ce 13 novembre 2022, les frères Duffer ont laissé entendre que la saison 5 de Stranger Things sera la plus mortelle de toutes.

“Tout aussi important que le surnaturel, nous avons tellement de personnages maintenant – la plupart qui sont encore vivants. Et c'est important de conclure ces arcs. Beaucoup de personnes ont grandi depuis la première saison, alors c'est un exercice d'équilibre entre leur donner le temps de terminer leurs arcs de personnage et aussi de régler les derniers détails et de faire nos révélations finales”, a déclaré Ross Duffer.

Vous l'aurez compris, il s'agit de cette phrase “La plupart qui sont encore en vie” qui laissent entendre que des personnages principaux sont amenés à mourir lors de cette ultime saison. Par ailleurs, Matt Duffer précise que les producteurs de la série ont littéralement fondu en larmes devant les pertes à venir. “Nous avons fait pleurer nos producteurs, ce qui me semblent être un bon signe. Les seules autres fois où je les ai vus pleurer, c'était lors des réunions budgétaires”, ironise-t-il. Le message est clair, préparez-vous à sortir les mouchoirs pour cette 5e saison de Stranger Things.

Source : The Hollywood Reporter