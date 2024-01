Strangers Things : le tournage de la saison 5 commence à peine, il va falloir être patient

Netflix vient d'annoncer une bonne nouvelle : le tournage de la saison 5 de Stranger Things vient enfin de débuter. Il était temps diront certains. Pour cause, la production de la série a pris du retard, notamment à cause de la grève des acteurs et des scénaristes américains décrétée en 2023.

Nous l'avons annoncé dans nos colonnes en mai 2023. En raison de la grève décrétée par les scénaristes et les acteurs américains l'an passé, il fallait s'attendre fatalement à des retards sur la production de la saison 5 de Stranger Things.

A l'époque, les Frères Duffer, les créateurs de la série, avaient déclaré qu'ils ne comptaient pas reprendre l'écriture, et encore moins débuter le tournage tant qu'un accord n'était pas trouvé entre les différentes parties. Comme vous le savez, la grève a pris fin en septembre 2023 et dans la foulée, les scénaristes de la série phare de Netflix ont pu reprendre l'écriture du dernier acte.

🚨 THIS IS A CODE RED 🚨 Stranger Things 5 production has officially begun! pic.twitter.com/ZO9WEr5Zo2 — Netflix (@netflix) January 8, 2024

Le tournage de la S5 de Stranger Things débute enfin !

Restez maintenant à savoir quand les caméras allaient enfin commencer à tourner pour mettre en boite l'affrontement final entre Vecna, Eleven et les autres. Et bien, nous avons enfin la réponse. En effet, la plateforme de streaming vient tout juste de confirmer la bonne nouvelle sur X (Twitter) ce lundi 8 janvier 2024 : le tournage de la saison 5 de Stranger Things vient officiellement de débuter. Pour illustrer cette annonce, Netflix a partagé une image de tout le casting, accompagné des frères Duffer.

Néanmoins, les fans vont devoir calmer leurs ardeurs. Avec un tournage qui débute à peine en janvier 2024, on voit mal comment la saison 5 de Stranger Things peut débarquer sur Netflix cette année. Pour cause, le tournage devrait durer à minima 6 mois (si ce n'est plus). Viendra ensuite la période de post-production, sans oublier le montage. En d'autres termes et sauf surprise de dernière minute, il faudra probablement attendre le début d'année 2025 pour découvrir l'arc final de Stranger Things.

Pour rappel, cette saison 5 s'annonce comme un énorme blockbuster hollywoodien. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé les Frères Duffer en septembre 2023. “Il s’agit d’une histoire cinématographique majeure, majeure, qui s’avère être une série télévisée. Stranger Things 5 est aussi grand que n’importe lequel des plus grands films que nous voyons”, ont assuré les deux réalisateurs.