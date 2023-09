Strangers Things : les créateurs l’assurent, la saison 5 sera aussi énorme qu’un blockbuster au cinéma

La cinquième et dernière saison de Stranger Things s’annonce grandiose. Dans une interview au magazine, le producteur Shawn Levy a comparé la dernière salve d’épisodes de la série à un blockbuster hollywoodien. Nul doute en effet que Netflix a accordé un budget dantesque à sa série phare, surtout au vu du succès de la saison 4.

Ce serait un euphémisme que de dire de la saison 5 de Stranger Things qu’elle est attendue de pied ferme par les fans. Tous les ingrédients sont réunis pour faire monter la sauce à un niveau jamais atteint auparavant : une saison 4 qui se termine sur un terrible cliffhanger, un affrontement entre Eleven et Vecna qui s’annonce épique, une production toujours plus dantesque ou fil des épisodes… Seulement voilà, nous ne sommes pas encore prêts de connaître la date de sortie de cette dernière saison, qui plus est retardée des suites de la grève des scénaristes en cours à Hollywood.

Cela n’empêche pas ceux qui travaillent sur la série de teaser une saison monumentale. Shawn Levy, producteur sur cette saison 5, a notamment fait sa part du travail dans une récente interview donnée au magazine Total Film. « Il n’y a aucun moyen de continuer à faire ce que nous avons fait avec la saison 4 tout en n’augmentant pas franchement l’échelle et la profondeur », a-t-il déclaré.

La saison 5 de Stranger Things sera comparable à un blockbuster hollywoodien

Selon le producteur, la seule différence entre la prochaine saison de Stranger Things et les plus gros films hollywoodiens sera leur nom. « Il s’agit d’une histoire cinématographique majeure, majeure, qui s’avère être une série télévisée. Stranger Things 5 est aussi grand que n’importe lequel des plus grands films que nous voyons. »

Force est de constater que Netflix se donne déjà les moyens de concurrencer les blockbusters du cinéma. La plateforme est même allée jusqu’à recruter l’une de ses stars, en la personne de Linda Hamilton, qui a joué dans la saga Terminator. Les créateurs ont également assuré tout mettre en œuvre pour éviter la déception chez les fans, citant notamment la controverse déclenchée par la dernière saison de Game of Thrones.