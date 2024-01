Le Problème à 3 corps : Netflix dévoile un premier trailer pour la série SF événement

C’est certainement l’un des projets les plus ambitieux de Netflix pour 2024 : adapter le premier tome de la trilogie du culte de Liu Cixin. Au CES 2024, Le Problème à 3 corps a ainsi eu droit à son premier véritable trailer, qui aura bien du mal à éclairer les néophytes de la saga. Ça tombe bien, on vous explique ce qu’il fallait retenir.

Pour 2024, Netflix tente de séduire les amateurs de science-fiction. En effet, la plateforme de streaming a récemment annoncé, via un court teaser, la première adaptation du Problème à 3 corps, le premier tome de la trilogie culte de Liu Cixin. Cette dernière a complètement chamboulé le paysage littéraire SF au cours des années 2010, jusqu’à se hisser au rang des plus grandes sagas du genre. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que quelqu’un ne se décide à la porter sur petit écran.

C’est au CES 2024 que Netflix s’est décidé à présenter le tout premier trailer de sa prochaine série. Sur une reprise de Anything in its right place de Radiohead, la bande-annonce plante le décor. Tout autour du monde, une poignée de scientifiques se font assassiner les uns après les autres. Pendant ce temps, plusieurs personnes voient un mystérieux compte à rebours s’afficher devant leurs yeux. Malheureusement, c’est à peu près tout ce que l’on peut se mettre sous la dent pour le moment.

Sur le même sujet — Netflix aurait trouvé un nouveau moyen d’ajouter de la publicité sur sa plateforme

Le Problème à 3 corps de Netflix s’offre son premier trailer

En effet, de nombreuses images ne vous parleront sûrement pas si vous n’avez pas lu la trilogie de Liu Cixin. Car, si la bande-annonce montre bel et bien certains moments-clés de l’intrigue, elle oublie de préciser préciser clairement un élément central : le Problème à 3 corps, un jeu en réalité virtuelle dans lequel le personnage principal va se plonger à plusieurs reprises. Dedans, il y croisera plusieurs figures emblématiques de la physique, telles que Copernic et Newton, ainsi que de nombreux personnages historiques.

Sur le même sujet — Netflix : ce programme se place en 1re place en France, on ne s’attendait pas à ça

Ce dernier aura besoin de toute l’aide à sa disposition pour percer à jour le mystère qui englobe le monde réel et qui a poussé de nombreuses scientifiques à ne plus croire aux règles fondamentales de la physique moderne. À terme, ce sont toutes les lois de la nature qui seront remises en question… La série est écrite par David Benioff et D. B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones. On y retrouvera d’ailleurs plusieurs acteurs au casting : John Bradley, Liam Cunningham, Jonathan Pryce…