Stranger Things : les créateurs confirment qu’il y aura un spin-off après la saison 5

Si Netflix n’a pas encore officiellement confirmé l’existence d’un spin-off de Stranger Things, les frères Duffer ne se gênent pas pour en parler en interview. En effet, les créateurs de la série ont récemment révélé qu’ils souhaitent attendre la fin de la saison 5 pour commencer à produire ce dernier. Pour l’heure, à l’exception de Finn Howard, personne ne sait encore de quoi il parlera.

Dans trois jours, les fans de Stranger Things découvriront enfin la conclusion de la saison 4 après plusieurs semaines d’attente. Le final s’annonce d’ores et déjà épique, tant par le virage bien plus horrifique qu’a pris cette saison que par l’approche de la fin de la série. En effet, nous savons déjà que la saison 5 sera la dernière de Stranger Things et, si celle-ci arrivera plus tôt que prévu, nul doute qu’elle laissera un vide dans le cœur des fans.

Fort heureusement, Netflix a prévu le coup. Voilà plusieurs mois que des rumeurs de spin-off circulent sur la toile, que la plateforme de streaming se garde bien de confirmer pour le moment. Néanmoins, les frères Duffer ne semblent pas avoir de problème à en parler, plus ou moins librement. Ainsi, dans une interview accordée à Variety, les créateurs de Stranger Things ont bien confirmé qu’un spin-off aura lieu.

Stranger Things aura droit à un spin-off, c’est (presque) officiel

Les deux frères ont ainsi déclaré que la production de ce spin-off aura « probablement » lieu une fois la saison 5 terminée. Toutefois, « une autre version est en cours de production », précise Ross Duffer, mais que celle-ci « ne sera jamais tournée en parallèle ». « Je pense qu’au fur et à mesure que nous terminons les effets spéciaux, Matt et moi allons commencer à nous y intéresser. »

Pour l’heure, les créateurs rechignent à répondre à la question qui brûle toutes les lèvres : quelle sera l’histoire de ce spin-off ? Pour l’instant, personne ne connaît la réponse. Exception de Finn Wolfhard, interprète de Mike Wheeler à l’écran, qui a deviné le scénario de la nouvelle série, à la grande surprise des frères Duffer. « Nous pensons que tout le monde — y compris Netflix — sera surpris lorsqu’ils entendront le concept, car il est très, très différent », ajoutent ces derniers.

Source : Variety