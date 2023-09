Stranger Things : les fans scrutent ce teaser pour trouver des indices sur la dernière saison

On peut le dire, la saison 5 de « Stranger Things » est probablement l’événement audiovisuel le plus attendu des abonnés Netflix. Même si on ne s’attend à déguster le premier épisode du volet final de la série à succès qu’en 2024, au mieux, la plateforme de streaming n’en continue pas de « teaser » subtilement les spectateurs, à coup de clips sibyllins sur les réseaux sociaux.

Netflix a publié sur Twitter une vidéo de 10 secondes nous montrant les décombres du « Scoop Ahoy », le glacier dans lequel travaillaient deux membres de notre bande de héros favoris. Bien que le court extrait ne semble, a priori, dévoiler que la dévastation causée par l’explosion du centre commercial Starcourt, des internautes ont étudié les images dans leur moindre détail afin d’en relever des indices sur la cinquième saison de Stranger Things.

L’illustration proposée nous montre l’enseigne cassée de Scoop Ahoy, trônant au sommet d’une pile de décombres. Au milieu des gravats, on discerne des tentacules végétaux, un indice que Vecna rôde et s'apprête à fondre sur Hawkins.

Les fans de Stranger Things scrutent le dernier teaser pour la saison 5

Dans sa publication sur les réseaux, Netflix entretient le mystère sur la signification du clip tout en distillant des indices au compte-gouttes. À propos du panneau de scores d’un jeu auquel se livraient Robin et Steve dans la boutique, le Community Manager de la compagnie déclare : « un artefact important de Scoops Ahoy ». Il n'en a pas fallu plus pour que les fans de la série se lancent dans mille et une élucubrations.

Bien que certains observateurs ont cru déceler un message caché dans les néons de l’enseigne de Scoops Ahoy, et que dans les commentaires, la compagnie affirme que « Stranger Things » saison 5 sera un « voyage plein de saveurs », ou même que « Vecna tentera de mettre ses griffes sur un de ces cônes », il est pour l’heure impossible de tirer un enseignement définitif de cette vidéo. La compagnie joue sur la thématique du scoop (qui est aussi un boule de glace en anglais) mais au final, ne révèle pas grand-chose. Faisons en tout cas confiance aux Duffer Brothers qui nous promettent un final aussi énorme qu’un blockbuster au cinéma.