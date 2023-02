Stranger Things : la saison 5 ne sortira pas avant au moins 2024, selon un des acteurs

Alors que l'on ne s'attend pas à avoir de fenêtre de sortie officielle pour la saison 5 de Stranger Things avant au moins plusieurs mois, l'un des acteurs principaux de la série pourrait bien avoir vendu la mèche. Dans une vidéo pour GQ, Finn Howard (Mike Wheeler à l'écran), a déclaré qu'il aurait 22 ans quand la dernière saison sera diffusée. Autrement dit, celle-ci pourrait avoir lieu en 2024.

Comme son habitude, la saison 4 de Stranger Things s'est conclue sur un terrible cliffhanger. Ajoutez à cela des audiences record pour cette dernière et le fait que la cinquième saison sera la dernière de la série et vous obtenez une attente phénoménale pour la prochaine salve d'épisodes. Mais pour l'heure, il est encore bien trop tôt pour déterminer la date de sortie de cette dernière, bien que l'on se doute que celle-ci n'aura probablement pas lieu cette année.

Cette hypothèse a par ailleurs été confirmée à demi-mot par Finn Howard, l'acteur qui incarne Mike Wheeler dans la série, dans une récente interview accordée à GQ. Dans cette vidéo, ce dernier répond aux questions des fans sur les réseaux sociaux, dont l'une d'elles lui demande quel est son meilleur souvenir de tournage. L'acteur explique alors qu'il n'en revient pas que Stranger Things en est déjà à sa cinquième saison.

La saison 5 de Stranger Things en 2024 ? Cet acteur sème le doute

En effet, Finn Howard a commencé à jouer dans la série lorsqu'il avait douze ans. Dans la vidéo de QG, il confie qu'il aura probablement 22 ans lorsque la dernière saison sera diffusée. “Lorsque la saison sortira, j'aurai sûrement 22 ans. C'est dingue. J'aurai le droit de boire avec Gaten, Caleb et Noah et tout le casting lors de la première de Stranger Things”, explique-t-il en référence à l'âge légal de consommation de l'alcool aux États-Unis, à savoir 21 ans.

Sur le même sujet – Stranger Things saison 5 : Ryan Reynolds (Deadpool) pourrait rejoindre le casting

Or, il s'avère que Finn Howard a actuellement 20 ans, qu'il a fêtés en décembre dernier. Un rapide calcul nous permet donc d'obtenir une première fenêtre de sortie pour cette cinquième et ultime et saison : fin 2024. L'acteur étant visiblement confiant qu'il aura 22 ans, il est même encore plus sage de tabler pour 2025. Bien sûr, nous sommes ici dans le domaine des spéculations. Seule une annonce de Netflix nous donnera une réponse exacte.