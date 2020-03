Coronavirus : le tournage de Stranger Things saison 4 et d’autres séries d’Hollywood suspendu

Le coronavirus commence à perturber Hollywood : le tournage de Stranger Things saison 4 a dû être officiellement suspendu comme celui de nombreuses autres séries et films américains. Le coup d’envoi des prochaines saisons pourrait être retardé – les pertes du secteur pourraient atteindre 20 milliards de dollars.

Netflix vient d’annoncer que le tournage de tous les films et séries de la plateforme, dont Stranger Things saison 4, The Walking Dead et The Flash est suspendu pour au moins deux semaines à cause de la pandémie. Au-delà de nombreuses productions annoncent l’arrêt des tournages pour protéger leurs équipes et acteurs – la liste devrait d’ailleurs rapidement s’allonger depuis que le président américain a déclaré l’urgence sanitaire.

Les suspensions de tournage ne concernent pas que les séries. Ainsi le tournage de Jurassic World, entre autres, est lui aussi touché par le coronavirus. Forbes rapporte que même des films sur le point de sortir comme Mulan et Les Nouveaux Mutants devraient subir des retards – les studios ne souhaitant pas lancer leur film au moment même où il est plutôt conseillé, où que l’on se trouve dans le monde, de rester chez soi.

Reste à savoir combien de temps ces mesures peuvent se prolonger et les conséquences que cela aura sur le secteur du divertissement. The Hollywood Reporter, notamment, affirme que les pertes pourraient atteindre rapidement près de 20 milliards de dollars. Et on ne compte pas là dedans le coût de l’annulation des nombreux événement sportifs d’ici l’été et le manque à gagner que cela engendrera pour les chaines de télévision.

Heureusement, tout n’est pas noir en ce moment dans le secteur. L’industrie du jeu vidéo se porte très bien malgré la crise. Il faut dire qu’avec les mesures de confinement, plus de gens se rabattent sur leur console. Et comme le souligne Forbes, les développeurs du secteur continuent à bosser en télétravail, du coup le rythme des sorties de jeux devrait, à ce stade, n’être que très peu impacté.

Source : Forbes