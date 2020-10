Strangers Things : Netflix relance la production de la saison 4, c’est officiel !

Dans son rapport financier trimestriel, Netflix annonce (enfin) reprendre la production de ses titres phrases, la quatrième saison de Stranger Things en tête. Avec ses nouveaux abonnés qui arrivent moins massivement qu’au début de l’année, la plateforme compte sur ses productions originales pour inverser la balance.

La pandémie de COVID-19 a porté un grand coup à l’industrie de l’audiovisuel, avec des films comme James Bond ayant vu leur sortie repoussée, d’autres étant sortis directement sur les services de streaming. Netflix, par ailleurs, n’échappe pas à la règle. Nombre de ses projets avaient été mis en pause, dont le tournage de la quatrième saison de Stranger Things. Dans son rapport trimestriel, l’entreprise a annoncé la fin de cette période de pause.

Tandis que le Salto, le Netflix made-in France, s’est dévoilé hier, les affaires reprennent donc pour les créations originales de la plateforme au « tou doum » légendaire. « Nous avons redémarré la production de quelques-uns de nos plus gros titres, notamment la saison 4 de Stranger Things, le film d’action Red Notice (avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds) et la saison 2 de The Witcher. » En tout, 50 projets ont été « filmés en grande partie », selon celle-ci.

Et elle ne compte pas s’arrêter là. « Bien que l’évolution et l’impact de la Covid-19 restent imprévisibles, nous prévoyons avec confiance que nous finaliserons le tournage de 150 autres productions d’ici la fin de l’année ». Avec la barre des 200 millions d’abonnés dépassée il y a peu, la firme a en effet de quoi se montrer confiante.

Relancer la production pour attirer de nouveaux abonnés

Dans son rapport, Netflix annonce également ne pas avoir attiré le nombre d’abonnés espéré pour le trimestre. Avec 2,2 millions d’abonnements payants en plus, l’objectif de 2,5 millions n’a pas été atteint et reste bien loin des prévisions de Wall Street qui s’élevaient à 3,7 millions. Ces résultats ne sont néanmoins pas une surprise pour l’entreprise, qui déclare s’être préparée à ces chiffres après l’arrivée massive de nouveaux abonnés en début d’année, lors des premiers mois de la pandémie.

Netflix peut tout de même se targuer d’avoir engrangé 6,44 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit 23% de plus que l’année dernière pour la même période. Sachant que la plateforme pourrait augmenter le prix de ses abonnements, elle risque fort de faire encore mieux l’année prochaine.