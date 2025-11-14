Stranger Things, Squid Game… Netflix lance une application inspirée de vos séries préférées : son principe risque de vous rendre totalement accro

Netflix sort une application sur iOS et Android compilant vos jeux de mots et de logique favoris, mais inspirés de vos séries préférées. À l’occasion de la sortie de la saison finale de Stranger Things, résoudre les énigmes quotidiennes vous donnera accès à du contenu exclusif.

Puzzle, mots croisés, Sudoku… On a tous joué à un moment ou à un autre à l’un de ces jeux de casse-têtes, soit sur papier, soit sur nos smartphones et tablettes. Et comme si Netflix ne s’était pas déjà assez immiscé dans nos vies avec les sessions de binge-watching, la plateforme de streaming vient d’annoncer la sortie prochaine d’une application pour prolonger l’expérience. Son nom ? Puzzled.

L’application sera lancée le 26 novembre, à l’occasion de la sortie de la cinquième saison de Stranger Things attendue pour le lendemain. Pour célébrer comme il se doit la fin de sa série phénomène mondiale, Netflix vous réservera chaque jour, jusqu’au 31 décembre, une nouvelle énigme. À la clé ? Des vidéos exclusives et bien plus encore. Mais ce n’est pas tout.

Puzzled ou le binge-watching des jeux de casse-tête façon Netflix

Puzzled présente plusieurs avantages, entendant lier l’utile à l’agréable : plus besoin de jongler entre plusieurs applications, Netflix a réuni en un seul et même endroit tous vos jeux favoris. Surtout, ils sont inspirés de vos séries préférées : « Stranger Things, Squid Game, KPop Demon Hunters, Glass Onion: A Knives Out Mystery et Emily in Paris »…

Plusieurs types de jeux seront proposés : des jeux de mots revisitant les intemporels mots croisés et autres puzzles de mots, comme Bonza, un puzzle de mots croisés déstructuré à résoudre grâce au thème ou Waywords, une chasse aux mots semée d'embûches – pour ne citer que ces deux-là

Si vous préférez les jeux de logique, Puzzled vous proposera aussi le célèbre Sudoku et si les chiffres ne sont pas trop votre tasse de thé, vous pourrez toujours jouer à Starstruck qui remplace les chiffres par des étoiles. Enfin, deux jeux visuels complèteront le catalogue : Jigsaw et Shapes – ce dernier consistant à faire pivoter et emboîter des formes afin de révéler une image.

Puzzled sera disponible à la fois sur iOS et Android, mais vous pourrez également profiter des casse-têtes proposés directement depuis votre navigateur sur le site de Netflix baptisé Tudum.com si vous n’avez pas envie de télécharger une énième application. L’avantage de l’application en revanche ? Aucune publicité qui risquerait de vous déconcentrer, ainsi que la possibilité de jouer en mode hors connexion – vous pourrez ainsi enchaîner les parties de la même manière que vous binge-watcher vos séries préférées.