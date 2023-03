L’E3 2023 est annulé, c’est la fin du mythique salon du jeu vidéo

L’édition 2023 de l’E3 est annulée. Le plus grand salon dédié au jeu vidéo devait signer son grand retour cette année mais suite à la défection des gros éditeurs du marché, les organisateurs ont préféré jeter l'éponge. Un coup dur pour ce salon mythique qui risque de ne jamais s’en remettre.

L’E3 devait signer son grand retour au mois de juin prochain. Après des années compliquées, plombées par le COVID, l’édition 2023 devait être synonyme de renaissance pour le célèbre événement. Ce ne sera pas le cas : l’E3 2023 est annulé.

L’Entertainment Software Association (ESA) a annoncé la nouvelle officiellement : le Convention Center de Los Angeles restera vide au mois de juin. Dans un communiqué, l’organisme déplore que le salon « n’a pas suscité l’intérêt nécessaire », visant à demi-mots les gros éditeurs qui ont annulé leur venue. Dans le même temps, l’ESA s’excuse auprès des autres studios, qui eux ont annoncé leur présence.

L’E3 annulé, il risque de ne jamais s’en relever

L’ESA conclut par une note optimiste, assurant que de « futurs événements E3 » auront lieu dans le futur. Cela semble difficile, tant le paysage vidéoludique a changé ces dernières années, les grands salons laissant place aux conférences organisées par les éditeurs. De nombreux « gros » du marché comme Microsoft, Ubisoft, Nintendo ou Sony avaient déjà indiqué qu’ils ne seraient pas présents pour privilégier des événements maison.

A lire aussi – Test Resident Evil 4 Remake : une réinvention brillante du jeu mythique

Plus encore, le Summer Game Fest de Geoff Keighley a pris toute la couverture médiatique. Plus condensé, plus moderne dans sa présentation et moins cher à organiser, il est devenu le nouveau rendez-vous incontournable du marché et l'édition 2023 se tiendra le 8 juin prochain.

Après cette annulation, on voit mal l’E3 s’en relever. Le salon gardait une certaine aura, mais n’était plus que l’ombre de lui-même. La dernière « vraie » édition date de 2019, et depuis, il oscillait entre annulations et organisation 100 % en ligne. Toutefois, il ne faut pas l'enterrer si vite. On se rappelle qu'il a connu une période difficile en 2007 et 2008, en réduisant son ampleur pour n’être qu’un petit salon pour les détaillants, avant de faire un retour fracassant en 2009. Une renaissance qui pourrait encore se produire à l’avenir, mais cela semble tout de même compliqué dans le paysage actuel.