Starfield dévoile 45 min de gameplay, ça sent vraiment très bon

C’était une grosse journée pour Bethesda hier, qui a dévoilé pas moins de 45 min de gameplay pour Starfield, sur lequel Microsoft repose désormais tous ses espoirs. Autant le dire tout de suite : on a été séduit. Si le jeu tient toutes ses promesses, celui-ci s’annonce clairement incroyable.

On l’attendait au tournant. Après l’échec cuisant de Redfall un peu plus tôt dans l’année, tous les yeux sont désormais rivés sur Starfield, désigné bien malgré lui comme le jeu de la dernière chance pour Microsoft. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Bethesda a répondu à l’appel. Hier, en marge du Xbox Showcase, c’est carrément une conférence dédiée de 45 minutes à laquelle le titre a eu droit.

Une durée conséquente que Bethesda n’a pas hésité à utiliser à son plein potentiel. Histoire, combats, exploration des planètes, vols dans l’espace, customisation des vaisseaux… Tout a passé au peigne fin pour être certain de faire grimper la hype à son niveau maximum. Alors pari réussi ? Pour nous, oui.

Starfield, c’est avant tout des planètes somptueuses à explorer

Bethesda n’a pas tardé à attaquer le sujet qui fâche : les fameuses 1000 planètes, générées de manière procédurale à explorer au cours du jeu. Vous trouvez que cela énorme ? Vous n’êtes pas seuls, car bon nombre de joueurs se sont inquiétés de la qualité et de la diversité qu’il est possible d’atteindre avec un tel chiffre. On se souvient notamment du naufrage qu’a été No Man’s Sky à sa sortie, précisément pour cette raison.

Todd Howard a donc tenu à se montrer rassurant d’entrée de jeu : Bethesda a désormais la technologie nécessaire pour générer autant de planètes, avec une faune et une flore distinctes. Espérons que cela soit vraiment le cas. Une chose est sûre néanmoins, le réalisme sera au rendez-vous. En effet, les galaxies présentes dans le jeu fonctionnent comme dans la vraie vie. Autrement dit, cette lune que vous voyez en orbite autour d’une planète est réellement en orbite, ce n’est pas une simple animation. Un détail qui n’est pas sans rappeler un certain Outer Wilds.

Certaines planètes seront bien sûr plus importantes que d’autres. En effet, plusieurs villes seront au centre de l’intrigue, à l’instar de New Atlantis, la première colonie humaine dans l’espace. Nous pourrons également visiter Cydonia, une immense infrastructure minière sur Mars, ou encore Akila City, une métropole en dehors des Colonies Unies, qui n’est nul autre qu’un Far West version science-fiction.

L’exploration aura donc une part importante de votre temps de jeu, mais n’oublions pas que Starfield est avant tout un RPG. Et qui dit RPG, dit compétences à sélectionner pour façonner votre personnage. Chaque fois que vous monterez de niveau, vous gagnez un point de compétence à dépenser. Mais ça ne s’arrête pas là. Chaque compétence contient des rangs, qu’il est possible de débloquer en réalisant certains défis. Par exemple, crocheter 5 serrures simples pour pouvoir crocheter des serrures plus complexes. En outre, les compétences sont rangées en 5 catégories : Physique, Social, Combat, Sciences, Technologies.

Starfield, c’est aussi de gros vaisseaux spatiaux

Forcément, on ne part pas explorer l’espace sans vaisseau. Et quoi de mieux que de pouvoir personnaliser ce dernier à souhait ? Bethesda avait déjà mis l’emphase sur cette partie du gameplay lors de précédentes conférences, et force est de constater que l’option sera au rendez-vous. En effet, il sera possible de sélectionner chaque composant de votre navire, de les placer où le souhaitez, de le peindre à la couleur de votre choix, bref, construire le vaisseau de vos rêves. On sent déjà qu’on va y passer des heures.

Une fois chose faite, vous pourrez embaucher tout un équipage qui se chargera de le maintenir en état. Par ailleurs, vos choix se tourneront peut-être vers certaines personnes plutôt que d’autres en fonction de la mission que vous comptez réaliser. Hé oui : il faudra bien piloter ce vaisseau à un moment à un autre. Sur ce point, Starfield semble offrir une expérience de pilotage complète, avec nombre d’options qui vous permettront de manœuvrer votre navire comme bon vous semble.

Ces options ne seront pas de trop lors des combats spatiaux, qui s’annoncent nombreux. À la manière d’un Assassin’s Creed Blackflag, vous devrez tout d’abord endommager les vaisseaux ennemis, avant de choisir (ou non) de les aborder pour éliminer les derniers survivants. À vous alors tout le butin que celui-ci transporte.

Reste plus que la bête noire de Bethesda : le combat. Ce n’est clairement pas sur point que les précédents jeux du studio ont brillé, et après un gamefeel aux fraises sur les combats armés de Fallout 3 et 4, les joueurs attendent beaucoup de Starfield sur ce point. Bethesda en a bien conscience et joue cette fois la carte de la diversité. Chaque joueur trouvera son bonheur en matière d’armes, qu’il s’agisse de rentrer dans le tas avec de grosses explosions ou plutôt de la jouer finement au corps à corps. Sur ce point, l’emphase se fera plus sur le côté fun que sur le côté réaliste, soulignent les développeurs.

Là encore, la personnalisation sera au rendez-vous avec des mods qui viendront compléter les caractéristiques de vos armes. Mais surtout, Starfield se dotera de deux nouveautés qui viendront pimenter le tout : le jetpack et la zéro G. En effet, il vous sera possible à tout moment de bondir dans les airs pour surplomber vos ennemis, voire carrément voler au-dessus d’eux si la gravité est absente. Attention cependant au recul des armes qui pourrait vous faire valser à l’autre bout de la pièce.

Starfield sortira le 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series X/S.