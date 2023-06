Dépoussiérez votre Atari 2600, la console rétro a droit à un nouveau jeu !

Les amateurs de rétrogaming et possesseurs d’une console Atari 2600 ont de quoi se réjouir. Atari a décidé de porter le jeu Mr Run and Jump sur les consoles modernes telles que la Switch, la PS5 et la Xbox Series X, mais aussi sur la console de jeu des années 70.

Source : Engadget

Les développeurs d’Atari ont eu l’idée un peu loufoque de proposer une version pour l’Atari 2600 de leur nouveau jeu de plateformes, Mr Run and Jump. Si vous trouvez que les graphismes de la version moderne du jeu sont un peu trop simplistes, la version rétro du « platformer » risque de vous rebuter. Pour les nombreux amateurs de rétrogaming en revanche, l'insertion d'une cartouche XP neuve dans l’antique console déclenchera sans doute une vague de nostalgie.

Dans Mr Run and Jump, vous devrez mener votre personnage à travers plus de 80 écrans dans des tableaux en quatre couleurs, et combattre cinq types d’ennemis. Ajoutez à cela, un système de scoring original et une bonne dose de difficulté, et tous les ingrédients du bon jeu rétro sont réunis.

La console Atari 2600 sort de sa retraite grâce à ce nouveau jeu de plateformes

La version Atari 2600 a été développée en 2021 par John Mikula, et les dirigeants d’Atari l’ont tant appréciée qu’ils ont commandé le portage du jeu sur les consoles modernes. Selon Atari, Mr Run and Jump est la première cartouche officielle pour l’Atari 2600 commercialisée des 33 dernières années.

Assurément, ce collector n’attirera que les fans d’histoire du jeu vidéo. Le jeu devrait en effet coûter pas moins de 60 $. Autant qu’un jeu neuf sur une console next-gen. Cela dit, pour ce prix là, vous aurez droit à un joli blister, contenant un vrai manuel d’utilisation, et la cartouche Made in USA donc. Et qui sait, peut être que votre cartouche, si vous la conservez dans son emballage, prendra de la valeur et sera considérée d'ici quelques années comme un objet de collection ? Certains experts affirment que les prix des jeux rétro connaissent une véritable flambée. Les précommandes pour Mr Run and Jump commenceront le 31 juillet 2023.