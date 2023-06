Assassin’s Creed Mirage : une démo de gameplay met la furtivité à l’honneur

Lors de sa grande présentation estivale, Ubisoft a donné le meilleur aperçu à ce jour du prochain Assassin's Creed Mirage, au travers d’une démo de gameplay. La bonne nouvelle, c’est que le jeu marque un retour aux sources de la licence.

Assassin's Creed Mirage n'est plus qu'à quelques mois de sa sortie, et lors de la présentation d'Ubisoft Forward, la société a dévoilé une nouvelle bande-annonce de l'histoire ainsi qu'une vidéo détaillée de gameplay. La bande-annonce explique comment Basim est devenu l'un des Hidden Ones, et le montre en train de suivre leurs enseignements et de s'interroger sur ce que signifie suivre leurs ordres.

Une autre vidéo de gameplay est bien plus intéressante, puisqu’elle vient confirmer un véritable retour aux sources pour la série. Les joueurs devraient toujours avoir l'impression qu'il existe un moyen discret ou sournois d'éliminer leurs cibles. L'arsenal de Basim comprend la lame secrète, une épée, une dague, des bombes fumigènes, des fléchettes et des couteaux de lancer, qui peuvent être améliorés de différentes manières.

Assassin’s Creed Mirage marque un retour aux sources

La présentation du gameplay souligne le retour des combats sur les toits, de type parkour, qui avaient un peu disparu des trois derniers opus (Origins, Odyssey et Valhalla). On peut donc voir Basim évoluer sur différentes structures pour prendre la fuite, tout en utilisant des outils tels qu'une fléchette et une bombe fumigène pour se débarrasser des ennemis aussi proprement que possible. Il dispose également d'un oiseau éclaireur nommé Enkidu.

Le jeu marque le retour des sauts de la foi, et des assassinats à la chaîne. Tout porte à croire que les fans de la première heure apprécieront ce nouvel opus, qui est enfin centré sur la furtivité.

Assassin's Creed Mirage se déroule dans le Bagdad du IXe siècle, et l’histoire nous présente Basim des décennies avant que nous le rencontrions dans Assassin's Creed Valhalla. Hanté par les cauchemars d'un mystérieux djinn, Basim rejoint les Hidden Ones et commence sa nouvelle vie en tant que recrue. C'est la première étape de son long voyage pour devenir un maître assassin. Pour rappel, Assassin's Creed Mirage sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et PC le 12 octobre.