Starfield va dévoiler son gameplay en profondeur le 11 juin 2023

Il est bientôt temps d’en apprendre plus Starfield. Microsoft a annoncé la tenue d’un nouveau Xbox Game Showcase le 11 juin prochain, suivi par un Starfield Direct. On s’attend à une présentation poussée du gameplay et un plus de détails sur les folles promesses d’exploration.

Microsoft tente-t-il de faire diversion ? Le début de l’année est bien compliqué pour la division gaming de la firme, avec des ventes de consoles en berne et un lancement catastrophique pour Redfall, l’une de ses rares exclusivités pour 2023. Autant dire que la période est tendue pour Xbox, qui ne dispose plus que d’une véritable corde à son arc pour remonter la pente : Starfield. Hasard du calendrier ou non, Microsoft vient justement d’annoncer la tenue d’un nouveau showcase pour son prochain titre phare.

Ce Starfield Direct aura donc lieu le 11 juin prochain. Celui-ci fera en réalité suite à un nouveau Xbox Games Showcase, qui débutera quant à 19 h, heure française. Microsoft s’est bien tenu de livrer plus d’informations au sujet de ces deux événements, se contentant de promettre « un aperçu complet du prochain RPG tant attendu de Bethesda Game Studios ». Attendu, il l’est, c’est certain.

Le prochain Starfield Direct au lieu le 11 juin 2023

Sans surprise, la conférence sera l’occasion de découvrir de nouveaux extraits de gameplay, un an après la diffusion des premières images. Microsoft tease également « des entretiens avec les développeurs et des informations inédites. » Nous n’en saurons pas plus pour le moment. Une chose est sûre, Xbox n’a plus le droit à l’erreur et une grosse pression pèse désormais sur les épaules de Bethesda.

On s’attend donc à une présentation très musclée pour Starfield, qui devra entre autres choses justifier également ses multiples reports. D’autant que la sortie approche à grands pas. Celle-ci étant désormais calée au 6 septembre 2023, il y a peu de chances pour qu’un nouveau report ait lieu — bien que nous ne sommes jamais à l’abri d’une telle chose. Il y a fort à parier que nombre de joueurs auront les yeux rivés sur Bethesda dans les mois à venir. Espérons que le studio réponde à l’appel.

