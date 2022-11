Disney Plus augmente ses tarifs, une formule avec publicités est aussi prévue

Disney Plus va prochainement voir son tarif augmenter. Si cette hausse ne concerne pour l’instant que les Etats-Unis, nul doute qu’elle va arriver en France un moment ou un autre. Une formule avec publicités sera également lancée dès le mois prochain.

Disney Plus va augmenter ses tarifs ! La plateforme a annoncé cette hausse dans un communiqué. L’abonnement mensuel passera à 10,99 dollars par mois au lieu des 7,99 dollars actuellement. Cette décision sera effective dès le 8 décembre prochain.

Une hausse inévitable, selon le PDG même de Disney. Disney Plus a été lancé en 2019 à un tarif alors ridiculement bas. Maintenant que le contenu est là, le prix augmente. Il faut ajouter à cela l’inflation, excuse parfaite pour passer à 10,99 dollars. Il existe cependant une solution pour retarder cette hausse : prendre immédiatement un abonnement à l’année (79,99 dollars). Ainsi, vous pourrez profiter du tarif actuel jusqu’en novembre 2023.

Disney Plus va proposer une formule avec publicités

Vous avez certainement remarqué que les prix sont indiqués en dollars. Disney Plus a en effet officialisé cette hausse aux Etats-Unis uniquement. Cependant, ce n’est qu’une question de temps avant que la version française ne soit aussi impactée. Pour profiter des séries Disney en 2023, il faudra donc mettre la main à la poche. La plateforme annonce du beau pour l’année prochaine, avec par exemple une série Secret Invasion, Ahsoka ou encore une troisième saison pour The Mandalorian.

Cette hausse des tarifs va être « compensée » par un nouvel abonnement avec publicités, qui coutera 7,99 dollars (soit le tarif actuel). Peu de détails pour l’instant, mais on peut aisément imaginer un système à la Netflix, qui a lancé le sien il y a quelques jours . Les services de streaming voulaient proposer une expérience différente de la télévision, donc sans pub, mais a finalement épousé ses défauts…

Pour rappel, Disney Plus regroupe tous les films du groupe Disney : ceux de Lucasfilm (Star Wars), de Marvel Studios et de la 20th Century Fox. Les programmes de National Geographic et ceux originaux de Disney sont également disponibles. Le service compte aujourd’hui plus de 150 millions d’abonnés, ce qui en fait le deuxième plus gros du marché derrière Netflix.

