Stadia : Google lancera l’offre Base gratuite « dans les prochains mois »

L’arrivée de l’offre gratuite Stadia Base n’est plus qu’une question de mois. L’info a été dévoilée par un responsable de Google, Phil Harrison, au détour d’une interview. A en croire The Verge, cela pourrait vouloir dire un lancement d’ici le mois d’août 2020.

Google l’avait promis : Stadia disposera d’une offre gratuite. Baptisée Stadia Base, cette offre permet d’accéder au service, mais il faut tout de même acheter les jeux auxquels vous souhaitez jouer – aucun jeu n’est offert dans cette formule, et la qualité du flux vidéo est bridée à 1080p.

Stadia n’est pour l’instant en effet accessible que via l’abonnement Stadia Pro à 9,99 € par mois, auquel s’ajoute le pack Founders Edition à 129 €, qui contient notamment la manette, pour l’instant indispensable. Les abonnés Pro doivent eux aussi acheter les jeux en plus de leur abonnement.

Néanmoins, Stadia Pro donne à ce prix accès à un flux vidéo jusqu’à 4K HDR 60 FPS et avec un son 5.1 surround et deux jeux sont offerts. Or, même si les trois premiers mois sont gratuits, depuis son lancement, Stadia souffre d’un modèle économique coûteux pour les joueurs, et d’une sélection de jeux encore un peu légère.

Click and play

Bien sûr, les choses devraient s’améliorer cette année avec l’arrivée de 120 jeux et de nouvelles fonctionnalités. Mais à n’en point douter, ce que les joueurs attendent le plus c’est que Stadia s’ouvre au plus grand nombre avec la formule d’accès gratuit promise par Google. Imaginez : plus de 250 millions de personnes regardent des contenus en lien avec des jeux vidéo sur YouTube.

Des contenus qui pourront être directement connectés à Stadia, pour permettre aux joueurs par exemple de tester immédiatement un titre ! Heureusement, il semble qu’il ne faudra plus attendre très longtemps. Lors d’une interview accordée à Protocol, Phil Harrison, l’un des vice-présidents de Google en charge des jeux vidéo, explique que « la grande différence stratégique c’est que dans les prochains mois, vous pourrez accéder à Stadia gratuitement« .

Et Phil Harrison de poursuivre : « pas d’argent à sortir, pas de box à installer à la maison, vous n’avez qu’à cliquer pour jouer à des jeux géniaux directement depuis nos datacenters ». Le responsable se refuse à donner plus de précisions. Néanmoins, à en croire nos confrères de The Verge, l’abonnement Stadia Base pourrait être lancé d’ici le mois d’août 2020 voire même plus tôt, en avril ou en mai.

Google a tout intérêt à accélérer son calendrier : une vraie concurrence est en train de s’installer avec le lancement de GeForce NOW et l’arrivée prochaine de Microsoft xCloud. Et de ce que l’on sait de ces services, l’abonnement Stadia Pro semble pour l’instant avoir du mal à tenir la comparaison…

Source : Protocol