Stadia : Google promet la 4K sur le Web, d’autres smartphones compatibles et 120 jeux en 2020

Google n’est pas prêt de lâcher Stadia et promet pour 2020 l’arrivée de la 4K pour le Web, de nouveaux smartphones compatibles et pas moins de 120 jeux. Le constructeur vient de l’annoncer dans un communiqué officiel publié sur le blog Stadia. Parmi les autres améliorations annoncées, on note des fonctionnalités inédites via le Google Assistant, ainsi que la possibilité d’utiliser la manette en connexion sans fil sur PC.

Stadia revient de loin, après un lancement plutôt compliqué, que certains ont d’ailleurs considéré comme un flop monumental. Entre la sortie du service de cloud gaming en novembre 2019 et ce début d’année 2020, Google est mis les bouchées double pour tenter, tant bien que mal, de rattraper les choses. Le Google Assistant a été activée sur la manette par exemple (des fonctionnalités manquent cependant à l’appel), d’autres smartphones hors Pixel sont devenus compatibles avec Stadia comme le Galaxy Note 9 et le OnePlus 6T, et tandis que tous les ChromeCast Ultra peuvent désormais être utilisés pour faire tourner Stadia.

Histoire de bien démarrer cette année charnière pour Stadia, Google vient de publier un communiqué sur le blog Stadia. Le constructeur dévoile plusieurs fonctionnalités et ajouts à venir sur Stadia en 2020. Tout d’abord, les jeux. L’entreprise est bien consciente que le catalogue est encore bien trop limité pour séduire le grand public et affirme y remédier.

« Nous avons prévu beaucoup d’autres choses et nous continuerons à travailler dur pour ravir les joueurs avec notre vision des stades. En ce qui concerne notre prochaine gamme de jeux, nous prévoyons que plus de 120 jeux vont arriver sur Stadia en 2020, et parmi eux 10 jeux exclusifs à Stadia à leurs lancements seront disponibles lors du premier semestre 2020″, précise Google.

En outre, Google confirme l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dès le premier trimestre 2020 :

le support de la 4K sur la Web

des fonctionnalités additionnelles pour le Google Assistant depuis la manette

l’ajout d’autres smartphones Android compatibles avec le service

la possibilité d’utiliser la manette en connexion sans fil pour jouer sur PC

D’ici la fin du mois de janvier, Google communiquera également les deux nouveaux jeux à destination des abonnés Stadia Pro, qui sont de toute façon les seuls pour l’instant à pouvoir utiliser Stadia. Le lancement de la version gratuite Stadia Base se fait toujours attendre en France.

Source : Stadia Community Blog