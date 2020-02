AMD offre trois nouveaux jeux avec les Radeon RX dont Resident Evil 3

Sans surprise, AMD a mis à jour son offre Raise the Game qui récompense l’achat d’une carte Radeon RX avec des jeux et même des Xbox Game Pass. Trois nouveaux titres AAA sont désormais offerts : Resident Evil 3, Monster Hunter World Iceborne et Ghost Recon breakpoint. Onze cartes graphiques bénéficient actuellement de l’offre.

Les acheteurs de cartes graphiques y sont habitués : des jeux sont généralement offerts avec ces composants pour montrer aux joueurs qu’ils ont fait « le bon choix ». Parfois considérés comme des récompenses pour un achat, ces titres ne sont pas forcément anciens ou de secondes zones. Bien au contraire : les fabricants de cartes graphiques, très proches des éditeurs de jeu, s’associent à eux pour offrir des productions qualitatives. Et, au passage, cela fait un peu de publicité pour les studios.

Lire aussi : AMD vs Intel : l’équipe rouge séduit les gamers comme jamais avec 41% de part de marché

AMD s’est donc associée à Capcom, Ubi Soft et Microsoft Game Studios pour convaincre les joueurs de ne pas choisir une GeForce, mais plutôt de s’orienter sur une Radeon. Son offre « Raise the Game », qui associe des jeux et des Radeon, a été récemment mise à jour. Elle inclut désormais trois grands titres vidéoludiques et même une période d’essai de trois mois au Xbox Game Pass (qui permet, entre autres, d’obtenir gratuitement des jeux tous les mois).

Trois jeux AAA et trois mois de Xbox Game Pass

Les trois jeux AAA sont les suivants : Resident Evil 3, le remake tout récemment sorti sur console et PC, Monster Hunter World Iceborne, en version Master Edition (avec le jeu de base et les extensions), et Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, avec un DLC exclusif aux couleurs du fondeur. Notez que le Xbox Game Pass proposé avec les cartes graphiques ne concerne pas la Xbox One, mais les ordinateurs sous Windows, puisque le service arrive sur PC (en version bêta actuellement).

Lire aussi : Resident Evil 3 Remake sur PS4 et Xbox One : où précommander le jeu ?

Toutes les cartes Radeon RX ne sont pas concernées par cette offre. Elles sont onze et elles font toutes parties de la gamme RX 5000, avec quelques rares exceptions comme la Radeon VII et la Radeon RX Vega. Elles ne sont pas toutes accompagnées des mêmes jeux ou du Xbox Game Pass. Entrons dans le détail: les moins bien loties sont les Radeon VII, Radeon RX Vega et Radeon RX 760, 570, 580 et 590. Ces cartes sont vendues avec les trois mois de Xbox Game Pass.

Les Radeon RX 5500 et RX 5500M sont offertes avec Resident Evil 3 et Ghost Recon. Pas de Monster Hunter ni de Xbox Game Pass. Ensuite vient la RX5500XT. Elle est accompagnée de tous les contenus, sauf Monster Hunter World. Enfin, les RX5700 et RX5700XT profitent de tout le package.