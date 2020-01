Stadia : Google essaie de booster ses ventes en s’associant avec des FAI

Stadia vient de nouer un partenariat avec l’opérateur britannique BT : Google va ainsi pouvoir proposer un accès premium à Stadia inclus dans certaines offres d’accès à internet. Un modèle encore inédit, mais qui pourrait faire des émules ailleurs en Europe et dans le monde.

Les premiers pas de Stadia n’ont pas encore permis de séduire les joueurs en masse. Il faut dire que pour l’heure, le lancement du service reste limité, avec un petit nombre de jeux disponibles, au prix fort. Google vient d’annoncer que plus de 120 jeux et nouvelles fonctionnalités allaient bientôt rejoindre Stadia. Puis, à peine 24 heures plus tard, on découvrait que Google a noué un partenariat avec l’opérateur britannique BT – le plus grand fournisseur d’accès internet du Royaume-Uni.

Un accès à Stadia sera ainsi proposé dans certaines offres fibre, Superfast Broadband 2, Ultrafast Fibre 100, et Ultrafast Fibre 250. BT devrait par ailleurs lancer une vaste campagne publicitaire pour faire la promotion de l’offre. Google recommande une connexion d’au moins 35 Mbps pour accéder correctement à Stadia. L’accès Superfast Broadband 2 est, à en croire The Verge, est celui pour lequel le plus de personnes sont éligibles. Il permet une bande passante d’environ 67 Mbps.

Partenariat qui pourrait faire des émules

Ce partenariat entre Stadia et BT est encore inédit. Traditionnellement on aurait pu attendre de Google qu’il noue d’abord ce type de partenariat avec des opérateurs américains. Rien ne s’oppose dès lors à ce que Stadia tente de nouer ce type de partenariat ailleurs dans le monde, notamment avec des opérateurs en France. L’approche pourrait permettre à Google de développer sa plateforme de jeux plus vite, alors que le lancement de Microsoft xCloud se rapproche à grand pas.

Que pensez-vous de ce type de partenariat ? Aimeriez-vous voir une formule similaire en France ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : The Verge