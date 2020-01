Stadia : les joueurs se plaignent du manque de suivi de la part de Google

Google Stadia exaspère-t-il déjà les joueurs ? Si le service les satisfait probablement, les utilisateurs se plaignent du manque de suivi de la part de Google. Une publication Reddit avec plus de 8900 votes positifs regroupe les avis et commentaires négatifs de nombreux joueurs Stadia.

Google Stadia est disponible en France et dans le monde entier depuis novembre 2019. Seulement deux mois après son lancement, le service présentait d’ores et déjà quelques signes de mécontentement ou en tout cas de baisse d’activité. Un article du journal Forbes attestait par exemple de la baisse flagrante du nombre de joueurs de Destiny 2 sur Stadia, et donnait par la même occasion des premiers indices sur la santé de Stadia, même si la fréquentation d’un jeu ne suffit pas à définir la popularité ou non d’une plateforme.

Le propriétaire de ce fil Reddit, un certain Gizoogle, considère qu’il est temps de faire le point sur Stadia, alors que les utilisateurs arrivent bientôt au terme des trois mois d’abonnement à Stadia Pro offerts par Google. En somme, la question est la suivante : allons-nous poursuivre et payer pour notre abonnement Stadia Pro ?

« Maintenant que la date de renouvellement de chaque utilisateur approche, je pense qu’il est temps que nous décrivions les problèmes et tentions d’obtenir une sorte de réponse de l’équipe Google qui inspire plus de confiance que ce que nous avons vu jusqu’à présent », écrit Gizoogle en guise de préambule. Parmi les principaux griefs énumérés par l’utilisateur et les autres joueurs, on retrouve :

l’absence d’annonce majeures et de nouveautés dans le catalogue Stadia depuis 40 jours

Pas de support de l’assistant Google

Pas de prise en charge de la 4K

Toujours pas de nouveaux smartphones Android compatibles (Seuls les Pixel ainsi que quelques rares smartphones Samsung et OnePlus sont compatibles avec Stadia)

Impossibilité sur PC d’utiliser la manette Stadia en connexion sans fil

Les 120 jeux promis par Google en 2020 n’ont toujours pas été détaillés

Pas de compatibilité avec iOS

Toujours de pas mention de la formule gratuite de Stadia alias Stadia Base

Pas de partage familiale

Les mises à jour quotidiennes, qui sont devenues hebdomadaires, pour devenir des MAJ mensuelles ?

Aucune communication de la part de Google qui montre qu’ils sont à l’écoute des plaintes des utilisateurs

Google donne un semblant de réponse

Sur ce dernier point, Gizoogle semble avoir été entendu puisqu’une porte-parole de la firme de Mountain View a directement répondu à ses interrogations dans la publication :

« Je comprends d’où viennent vos frustrations. Personne n’aime être laissé dans l’ignorance. Bien que je n’aie pas de mises à jour à partager pour l’instant, je peux vous promette que je lis et je continuerai à lire les commentaires publiés », assure la community manager sur Reddit.

Quoiqu’on en dise cette réponse reste plutôt lacunaire, se gardant bien d’aiguiller les utilisateurs sur les fonctionnalités ou jeux à venir. Ce mercredi 29 janvier, Google a semble-t-il pris la mesure de la grogne des joueurs et offre deux jeux majeurs aux abonnés Stadia Pro en février : Metro Exodus, un excellent FPS post-apocalyptique et Gylt, la seule exclusivité Stadia disponible à ce jour.

