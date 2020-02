Steam lance enfin un jeu inspiré d’Animal Crossing sur PC

Steam s’apprête à proposer Hokko Life sur PC : le jeu est un simulateur de vie à la campagne, avec ses animaux, fermes, forêts et champs. Hokko Life emprunte autant à Animal Crossing dont il évoque l’atmosphère qu’aux SIMS pour sa personnalisation poussée.

Vous cherchez un simulateur de vie aussi attrayant que les SIMS et Animal Crossing ? Steam s’apprête à proposer Hokko Life, un jeu PC qui est justement un croisement entre les deux célèbres titres. L’action du jeu se passe dans la ville imaginaire et rurale de Hokko. Vous pouvez aider les personnages de Hokko à réaliser certaines tâches et construire des maisons. Il est, au passage, possible de personnaliser leur t-shirt.

Mélange d’Animal Crossing et de SIMS

Vous pouvez collecter des ressources dans la forêt voisine, une mine ou tout ce que vous trouvez potentiellement autour de vous. Et en faire des peintures et des matériaux que vous pouvez utiliser pour fabriquer, par exemple, des meubles. Les nombreux cours d’eau du jeu vous permettront de passer du temps à pêcher. Vous pouvez également enfiler une casquette d’entomologue avec tout l’équipement adéquat et aller capturer des insectes dans la forêt.

Enfin, vous pouvez transformer différents coins de Hokko en fermes pour faire pousser diverses plantes et légumes. Tous les villageois ressemblent à des animaux, comme dans Animal Crossing. Mais le jeu va plus loin qu’Animal Crossing et SIMS, souligne Polygon, en termes de personnalisation. Le jeu sera en accès anticipé dans le courant de 2020 avant un lancement grand public fixé à la première moitié de 2021. Le jeu sera une exclusivité Windows PC.

Lire également : Steam – tous les jeux de la série Half-Life sont gratuits jusqu’en mars

Que pensez-vous de ce jeu Hokko Life ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Source : Polygon