Stadia : Google annonce Panzer Dragoon, Serious Sam et 3 nouveaux jeux exclusifs

Google Stadia va accueillir cinq nouveaux jeux, les premiers que la firme annonce depuis le lancement de son service de Cloud gaming. Ces jeux incluent des titres issus de franchises bien connues comme Panzer Dragoon et Serious Sam. Trois nouveautés parmi celles annoncées seront des exclusivités temporaires.

Depuis le lacement de Google Stadia en novembre 2019, les utilisateurs du service n’ont pas eu de grandes annonces à se mettre sous la dent. Il a fallu attendre près de trois mois pour que Google présente de nouveaux titres. La firme vient de dévoiler 5 jeux qui seront disponibles dans « les prochains mois ».

Il y a quelques jours, Google avait laissé entendre que pas moins de 120 jeux seront lancés sur Stadia cette année alors que de plus en plus de joueurs commençaient à manifester leur lassitude à l’égard du service. Mais aucun nom de jeu n’avait été mentionné. Les nouveautés annoncées sur Stadia incluent le Remake Panzer Dragoon ainsi qu’une collection Serious Sam, la série de jeux FPS qui a fait la pluie et beau temps sur Windows, Linux et Xbox 360.

Trois autres jeux Stadia arriveront également sur la plateforme avant d’apparaître ailleurs. Il s’agit de Lost Words: Beyond the Page, un jeu de puzzle basé sur une histoire écrite par Rhianna Pratchett, le scénariste de Mirror’s Edge ou encore de Bioshock Infinite.

Le deuxième titre que les joueurs Stadia pourront découvrir en exclusivité est Stacks On Stacks (On Stacks). Dans ce jeu de construction 3D, le joueur bâtit des tours avec des briques colorées tout en s’assurant qu’elles se maintiennent en équilibre. Ce titre sera par la suite disponible sur PC via Steam.

Enfin, Google a également présenté un jeu baptisé Splitings. Il se joue quatre et propose un mode histoire avec plus de 100 niveaux ainsi qu’un gameplay de style arcade. Trois exclus plutôt légères compte tenu de la puissance de traitement de Google Stadia. Pas sûr qu’ils aient de quoi retenir les joueurs.