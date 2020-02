La PS5 comme la Xbox Series X pourront lancer presque tous les jeux des anciennes consoles jusqu’à la PS1 et la Xbox de 2001 selon le PDG d’Ubisoft Yves Guillemot. Cette vaste rétrocompatibilité devrait étendre la durée de vie des anciennes générations, et donc faire croitre le marché. Microsoft confirme être en train de sélectionner d’anciens jeux qui seront compatibles avec la Xbox Series X.

Le patron d’Ubisoft Yves Guillemot a affirmé en marge de l’annonce des résultats financiers de la firme que la PS5 comme la Xbox Series X « pourront lancer presque l’intégralité de l’ancien catalogue des anciennes consoles ». Jusqu’ici l’idée d’une vaste rétrocompatibilité – qui ne serait pas limitée à la génération précédente revenait souvent depuis plusieurs mois, mais uniquement pour la PS5.

Lire également : PlayStation 5 – la rétrocompatibilité jusqu’à la PS1 envisagée depuis 2012

La rétrocompatibilité pourrait faire croître le marché des consoles

Le responsable ajoute : « ce sera quelque chose de nouveau dans l’industrie, cela va aider les anciennes générations à rester de grandes consoles sur le marché dans les années à venir… cela va en réalité faire beaucoup croître le marché », espère Yves Guillemot. Qui ajoute que le potentiel des deux plateformes est « très élevé » : « les joueurs seront très impressionnés par la qualité que ces nouvelles consoles vont apporter au marché ».

De son côté, le patron de la division Xbox chez Microsoft, Phil Spencer, confirme dans une interview de Gamertag Radio que la firme est bel et bien en train de compiler une liste de jeux Xbox One et Xbox 360 qui pourront être joués sur la Xbox Series X. Ce qui semble donc bien indiquer que Microsoft ne laissera pas Sony seul sur le terrain d’une vaste rétrocompatibilité. Sony comme Microsoft prévoient de lancer la PS5 et la Xbox Series X pour les fêtes de fin d’année 2020 si le coronavirus ne vient pas s’en mêler. Pour l’instant on ne connait pas le prix définitif de ces consoles.

Source : Cnet