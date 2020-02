Half Life Alyx débarque sur Steam le 23 mars 2020

Half Life : Alyx a enfin une date de sortie le 23 mars 2020 – Valve vient de l’annoncer officiellement sur Twitter. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande avec une réduction de 10% à 44,99 €, et des bonus exclusifs.

Valve vient de l’annoncer sur Twitter, le jeu Half Life : Alyx sera disponible dès le 23 mars 2020. Le jeu est déjà disponible sur Steam en précommande au prix de 44,99 €. SI vous attendez sa sortie officielle, le jeu vous coutera un peu plus cher, 49,99 €. Et ce n’est pas la seule raison de précommander ce préquel VR de Half Life 2 (2004) : Valve promet des goodies, notamment la « possibilité d’explorer les environnements de Half Life Alyx dans votre espace Home StreamVR », des skins pour les armes, et du contenus spécial aux couleurs du jeu pour Counter Strike Global Offensive.

Notez au passage que sui vous avez eu la chance de pouvoir acquérir un casque Valve Index, vous n’aurez rien à payer – le jeu est offert. Half Life : Alyx vous fait incarner comme son nom l’indique Alyx Vance. L’intrigue se déroule entre Half-Life et Half-Life 2 : vous devrez mener un combat impossible contre une race d’aliens particulièrement vicieux, les Combine. Alyx Vance est bien entendu la seule chance de survie de l’humanité. Les Combine ont de plus en plus de contrôle sur la planète depuis l’incident survenu à Black Mesa. L’humanité tente de résister en se regroupant dans les villes. Parmi eux, des scientifiques de premier plan dont vous et votre père Eli Vance.

Ensemble vous poursuivrez votre activité scientifique, et, construirez des outils pour permettre aux humains les plus courageux de défier les Combine. Chaque jour est un pas de plus pour mieux comprendre votre ennemi et trouver son point faible. Le jeu a été entièrement adapté pour la réalité virtuelle. Un casque comme les casques de réalité mixte de Microsoft, ou les casques VR Oculus et HTC sont donc indispensables pour pouvoir y jouer. De même qu’un PC Windows suffisamment puissant.