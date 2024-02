Le support physique fait de la résistance dans les animés

A l'âge où le support physique recule toujours plus au profit du format digital, les ventes de DVD et de Blu-Ray d'animés et de mangas mobilisent toujours des clients fidèles. Un combat pour le support physique que l'on doit à de petites structures spécialisées.

On vous ne l'apprendra pas : le support physique recule d'année en année au profit du format digital. Dans le jeu vidéo, de nombreux acteurs, que ce soit les magasins de revente ou les constructeurs de console, ont affiché clairement leur désamour du physique.

En octobre 2023, nous avons par exemple évoqué dans nos colonnes la décision prise par Best Buy, l'une des principales chaînes de grande distribution d'électronique grand public américaine, d'arrêter de vendre des jeux et des films en version physique dès 2024.

Le recul du physique s'accentue d'année en année

Dernièrement, nous avons eu un signal inquiétant de la part de Microsoft. D'après des informations rapportées par le journaliste Jez Corden, la firme de Redmond a fermé ses départements liés à la commercialisation des jeux Xbox en physique”. Un pas de plus donc effectué par le géant américain vers le tout numérique, alors qu'une Xbox Series X 100 % Digitale est déjà dans les tuyaux.

Du côté du 7e art, l'avènement des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video a marqué l'apparition d'autres phénomènes terrifiants pour la préservation des oeuvres cinématographiques : les sorties en direct sur les plateformes… Et la disparition pure et simple de certaines productions . On se souvient par exemple de la suppression de nombreux contenus Discovery sur le Store PlayStation de Sony aux USA pour des questions de droit. Résultat, des utilisateurs se sont vu dépossédés de leurs films et séries, pourtant achetés avec leur argent.

Le physique fait de la résistance dans l'animé et les mangas

Fort heureusement et comme le rapportent nos confrères de The Verge, il existe encore des structures qui militent pour la sauvegarde du physique et pour la survie du marché des DVD/Blu-Ray, notamment du côté de l'animé et des mangas. En effet, des marques comme Funimation, Viz Media ou encore Discotek oeuvrent par exemple pour remasteriser des classiques de l'animation japonaise avant de les proposer à la vente dans des versions physiques de grande qualité.

Un travail de préservation essentiel qui doit également beaucoup à des sociétés de postproduction comme MediaOCD. Selon son PDG Justin Sevakis, de nombreux éditeurs de niche ont justement rencontré le succès en s'adressant à de petites communautés de fans passionnés.

D'après ses dires, les grands studios n'envisageront jamais une sortie physique si les estimations de vente ne dépassent pas les 50 000 unités, mais “un bon succès sur le marché du Blu-Ray en déplacera environ 5 000″ chez des éditeurs de moindre envergure.

Il poursuit : “Nous ne parlons pas ici de chiffres énormes. Mais ce sont 5 000 personnes qui ont vraiment aimé cet animé ou cette série ou quoi ce soit d'autre. Et parce qu'ils sont enthousiasmés par l'idée de posséder physiquement des médias comme celui-ci, je pense qu'il est impératif pour nous – les personnes qui publient ces produits – de créer quelque chose de spécial et de définitif”. Pour cet amoureux des mangas des années 70 et 80, son travail est primordial pour “s'assurer que les films sont préservés et non éphémères”. Pour rappel en 2023, le marché de la vidéo physique a représenté en France 52,3 millions d'euros (-18,9 % par rapport à 2022) pour 8,8 millions d'unités (-16,6 %).