BFM et RMC rejoignent la tendance du streaming gratuit avec 8 nouvelles chaînes TV

Altice Media, qui détient BFM TV et RMC, vient d’annoncer le lancement de 8 nouvelles chaînes FAST, entièrement gratuites. Celles-ci reprendront les codes des deux chaînes d’informations, avec chacune une thématique bien précise. Comme le veut la tradition, elles seront entièrement financées par la publicité.

La FAST TV (Free Ad-Supported Streaming Television) a le vent en poupe. Après Sony un peu plus tôt cette semaine, c’est tout au tour d’Altice Media, qui détient BFM TV et RMC, d’annoncer le lancement de 8 nouvelles chaînes TV entièrement gratuites financées par la publicité. Au total, ce sont plus de 3000 heures de continus qui seront accessibles directement depuis RMC BFM Play, la plateforme de streaming des deux chaînes.

Rappelons que celle-ci est accessible depuis le web, ou via son application sur smartphone, téléviseurs Samsung et box SFR (également détenu par Altice). Tout comme les 800 chaînes de télévision gratuites lancées sur Google TV il y a quelques mois, le fonctionnement ici reste le même : des programmes en continu, sans possibilité de sélection comme sur une plateforme de streaming traditionnelle et intégrant des coupures pub.

BFM et RMC se lancent à leur tour dans la FAST TV

En somme, il s’agit d’un mélange de télévision traditionnelle et de service de streaming. Altice ne s’y trompe pas, puisque ses 8 nouvelles chaînes FAST TV reprendront les grandes thématiques abordées régulièrement sur BFM et RMC. Voici la liste complète :

BFM Grands Reportages

RMC Alerte Secours

RMC Wow

RMC Mystère

RMC Mecanic

RMC Talk Info

RMC Talk Sport

RMC J’irai dormir chez vous

Si Altice n’a pas précisé le contenu proposé sur chacune de ses chaînes, il est aisé de deviner à partir de leurs ce qui attendra les téléspectateurs sur chacune d’entre elles. Pas de grande surprise, on reste sur de la télévision comme BFM et RMC savent le faire. À ceci près que la cible devra donc être sensibilisée à cette nouvelle manière de consommer leurs émissions. Nul doute qu’Altice cherche par là à agrandir l’offre multimédia de ses box SFR, légèrement en retard face à la concurrence.