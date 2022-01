Les TV Samsung permettent désormais d’acheter et d’afficher des NFTs

Les nouvelles télévisions de Samsung vont permettre d'acheter, de consulter et d'exposer des NFTs (non fongible token). Avec cette nouvelle plateforme unique en son genre, le fabricant de téléviseurs veut permettre aux investisseurs d'exposer leur collection dans leur salon.

Dans le cadre du CES 2022, le célèbre salon de la technologie de Las Vegas, Samsung a levé le voile sur une plateforme qui permettra d'afficher aisément des NFTs sur l'écran d'un téléviseur. La plateforme, qui sera uniquement disponible sur les modèles MicroLed, Neo QLED et The Frame de Samsung, permettra aux investisseurs de consulter, d'acheter et d'afficher des tokens non fongibles.

“Avec l'augmentation de la demande de NFTs, la nécessité d'une solution au sein du paysage fragmenté de l'affichage et de l'achat d'aujourd'hui n'a jamais été aussi grande”, explique Samsung. En 2021, le marché des NFTs a explosé pour atteindre les 22 milliards de dollars de valorisation.

Samsung lance des téléviseurs capables d'afficher des NFTs dans les meilleures conditions

Dans le détail, la plateforme de Samsung va permettre d'acheter des NFTs en provenance de plusieurs places de marché. Avant d'acheter une l'œuvre, l'utilisateur pourra consulter l'historique du NFT (achats, reventes…) et les métadonnées sur la blockchain.

Le géant de Séoul précise que les téléviseurs pourront ensuite afficher les oeuvres numériques achetées par l'utilisateur dans les meilleures conditions. La télévision va automatiquement ajuster les paramètres pour que l'image corresponde à l'oeuvre imaginée par le créateur. Samsung assure que le NFT sera affiché conformément “aux valeurs prédéfinies par le créateur”. L'outil permettra de montrer sa collection de NFTs à ses invités sans quitter son salon et sans devoir sortir son ordinateur ou son smartphone.

Cette fonctionnalité sera intégrée au sein d'un nouveau Smart Hub, explique Samsung dans un communiqué de presse. Ce hub comprend aussi un Gaming Hub qui comprend toute la ludothèque des services de cloud gaming, un étalonnage intelligent et une option pour regarder du contenu avec des amis à distance. Les téléviseurs équipés de ce nouveau hub seront commercialisés dans les mois à venir.