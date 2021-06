TV Samsung Neo Qled : une nouvelle génération de TV est née

En plus d’une image et d’un son exceptionnels, Neo QLED, les nouveaux téléviseurs haut de gamme 4K ou 8K de Samsung offrent des fonctions novatrices qui pourraient bien bouleverser nos habitudes de consommation.

Avec sa nouvelle gamme de TV Premium Neo QLED, présentée en début d’année et désormais disponible en magasins, Samsung fait passer un nouveau cap à ses écrans Quantum Dot, pour une expérience audiovisuelle d’exception. Nouvelles technologies, nouvelles fonctions, design encore amélioré pour immerger le spectateur dans ses programmes préférés… les nouveaux appareils du numéro 1 mondial de l’industrie TV marquent un tournant à tous les niveaux, y compris en termes de durabilité. Avec une image qui confine à la perfection, un son enveloppant et la découverte de nouveaux usages, les Neo QLED vont littéralement changer notre perception de la télé.

Quantum Mini LED : une image éblouissante de réalisme

Reconnus pour leurs couleurs éclatantes liées aux nanoparticules qui composent leurs écrans (les fameux Quantum Dots qui couvrent 100% du volume colorimétrique), les téléviseurs Samsung offrent avec la gamme Neo QLED une image encore plus saisissante de réalisme. Pour cela, Samsung innove au niveau du rétro-éclairage en remplaçant les LED classiques par des couches ultrafines composées de dizaines de milliers de « Quantum Mini LED », 40x plus petites.

En plus de réduire le volume des téléviseurs, ce dispositif innovant livre une image riche de détails, à la fois très lumineuse et caractérisée par une grande profondeur des contrastes. Pour contribuer à cet exploit, la technologie Quantum Matrix apporte une gestion extrêmement précise de la lumière au travers des centaines de zones de Mini LED. C’est ce contrôle ultrafin qui permet de restituer avec un réalisme époustouflant tous types de scènes, qu’elles soient très sombres ou au contraire très lumineuses, tout en évitant l’écueil du blooming (ces halos qui nuisent à la qualité générale de l’image) ou celui des fuites de lumière.

Processeur Neo Quantum : l’IA en renfort, pour un affichage au top

Au-delà d’un piqué extraordinaire avec des détails parfaitement restitués grâce à la technologie HDR 10+, les images atteignent des pics de luminosité jamais vus, notamment avec le fleuron de la gamme, le téléviseur 8K QN900A qui peut monter à 4000 nits. Parfaitement adaptée aux contenus HDR, l’image offre un contraste inégalé, le nouveau Neo Quantum Processor, de dernière génération et nourri à l’intelligence artificielle, se chargeant d’assurer un traitement 12 bits de l’image pour un rendu optimisé au travers de milliards de nuances. Ce processeur restitue par ailleurs une image parfaite, quelle que soit sa définition d’origine, grâce à ses 16 réseaux neuronaux qui œuvrent à un upscaling (mise à l’échelle) réussi. D’une façon générale, il garantit au téléspectateur une expérience magique, améliorant tout à la fois l’affichage et le son, pour une immersion totale. Ces nouveautés se concrétisent pour l’utilisateur par l’apparition et/ou l’amélioration de fonctions innovantes comme l’Adaptative HDR10+. Cette fonction s’appuie sur un capteur de luminosité qui analyse l’éclairage ambiant pour restituer la meilleure image possible. Dans le domaine de l’audio, la technologie SpaceFit Sound permet, de son côté, de diffuser un son adapté à la pièce dans laquelle le téléviseur est installé.

Des écrans toujours plus grands et d’un raffinement absolu

Pour favoriser un peu plus l’immersion des téléspectateurs, Samsung décline ses Neo QLED en plusieurs formats pour atteindre sur les plus grands, des diagonales de 85 pouces. Ces modèles n’en seront pas moins parfaitement intégrés à leur environnement grâce à leur design remarquable. Constitués d’un cadre ultrafin (environ 15 mm sur les modèles plus haut de gamme), ces téléviseurs bénéficient de bordures extrêmement réduites qui font la part belle à l’image. Avec l’écran « Infinity » présent sur le QN900A par exemple, l’image occupe même 99 % de la surface totale, ce qui constitue un véritable exploit. Posés sur un meuble ou suspendus au mur (grâce à un système d’accroche optionnel), les Neo QLED se fondent littéralement dans le décor. Le boîtier déporté « One Connect » qui équipe la plupart d’entre eux se charge pour sa part de masquer les câbles. Les modèles 8K QN900A et QN800A bénéficient même d’une version dite « amovible », avec un nouveau boîtier ultrafin qui regroupe toute la connectique et peut s’encastrer à l’arrière du téléviseur.

Neo QLED : des téléviseurs qui répondant aux exigences de durabilité

Acheter un téléviseur n’est en aucun cas un acte anodin. C’est d’une part un plaisir partagé par toute la famille, mais aussi un investissement que l’on souhaite voir durer dans le temps. Samsung offre à ses clients de véritables gages de durabilité. Avec la technologie Quantum Dots sans cesse améliorée par Samsung, les particules inorganiques assurent ainsi une durée de vie allongée aux nouveaux Neo QLED. Grâce à cela, le constructeur peut offrir à ses clients une garantie anti-marquage de 10 ans, là où peu de concurrents s’y risqueraient. Il s’engage également sur une disponibilité de 7 ans des pièces détachées.

Mais Samsung va plus loin encore en matière d’éco-responsabilité. Chaque téléviseur est livré dans un emballage conçu à partir de carton recyclable et donc réutilisable. De plus, cet éco-packaging, grâce à son système de repères imprimés, trouvera une seconde vie au domicile de l’utilisateur. Ce dernier pourra en effet le découper facilement pour le transformer en jouet (cheval à bascule, etc.) ou en objet utilitaire (table basse, etc.). Enfin, les Neo QLED sont livrés avec une télécommande partiellement fabriquée à partir de matériaux recyclés et qui se recharge grâce à la lumière de votre salon, mais aussi en USB. De quoi économiser des millions de piles.

De l’image au son, tout pour un spectacle d’anthologie

A l’approche de l’Euro et des Jeux olympiques, Samsung compte offrir à tous bien plus qu’un téléviseur, au sens classique du terme. Le constructeur prévoit ainsi de transformer une simple réunion de famille ou entre amis, autour d’un match par exemple, en spectacle inoubliable. Du côté de l’image, un filtre anti-reflet permettra ainsi à tout le monde de profiter à fond de chaque image sans que l’éclairage ou les rayons du soleil ne viennent perturber la qualité de l’affichage. Dès la série 4K des QN95A, les Neo QLED bénéficient de surcroît d’angles de vision élargis, bien pratiques pour que chacun bénéficie du même niveau de qualité.

Et parce qu’une belle image ne vaut que si le son qui l’accompagne est à la hauteur, Samsung a soigné la qualité audio de ses téléviseurs. Au-delà de la restitution optimale du son opérée par SpaceFit Sound, évoquée précédemment, le constructeur a équipé ses Neo QLED de multiples haut-parleurs tout autour de leur dalle pour plonger le téléspectateur au cœur de l’action. Ils sont notamment au nombre de 10 pour une puissance totale de 80W sur le QN900A. Mieux, le système intelligent OTS+ (Object Tracking Sound+) permet de suivre le déplacement des sujets à l’écran, avec un son qui passe d’une enceinte à l’autre, pour une meilleure dynamique et un rendu spatial bluffant. L’occasion de profiter d’une retransmission sportive à plusieurs, avec un niveau de confort identique pour tous, et l’impression pour chacun d’être dans les gradins.

Gaming, visioconférence, télétravail… de nouveaux usages en perspective

Avec des téléviseurs aussi fabuleux que les nouveaux Neo QLED, il aurait été dommage de limiter les usages au simple visionnage des chaînes de télévision. De nouveaux outils ont donc été intégrés pour répondre notamment aux aspirations des joueurs.

Dans l’OS Tizen de ces Smart TV, on remarque par exemple une nouvelle Game Bar qui offre à l’utilisateur la possibilité d’accéder à des infos en temps réel et d’ajuster en quelques instants certains paramètres avancés comme le contrôle de l’Input lag, la connexion d’un périphérique ou le choix d’un format (21:9 ou 32:9 pour un affichage ultralarge). D’un point de vue technique, les gamers apprécieront par ailleurs la fréquence de rafraîchissement de l’écran des Neo QLED destinée à fluidifier les images ou encore la compatibilité FreeSync Premium Pro qui évite les phénomènes de déchirures. La connectique est, quant à elle, de dernière génération (HDMI 2.1) pour gérer les dernières consoles du marché.

Evoluant au gré des nouveaux modes de vie, les Neo QLED subliment vos séances de visio entre amis. Il suffit, pour profiter d’appels vidéo sur grand écran, de connecter son smartphone au téléviseur. Via Google Duo, jusqu’à 5 personnes peuvent alors être affichées et converser avec vous tandis que le mode Multi View permet même de garder un œil sur une chaîne de télé. Même le télétravail est à l’honneur puisqu’il est possible de transformer votre smartphone en véritable PC grâce au service Dex sans fil et de profiter, pour l’affichage, de l’écran géant du téléviseur.

Un large éventail de contenus pour se distraire

L’accès à une multitude de contenus devient possible en quelques instants. Le catalogue, accessible depuis l’interface des Neo QLED de Samsung, semble inépuisable. Les grandes plateformes de VOD (de Netflix à Disney+ en passant par Prime vidéo) sont toutes présentes, tout comme un large choix de services et d’applis, y compris la toute dernière mouture de l’appli Canal+. La marque met également à disposition des propriétaires d’un Neo QLED Samsung TV Plus, un bouquet de chaînes gratuites et des milliers d’heures de contenus 4K.

C’est sûr, les nombreux atouts des nouveaux téléviseurs Neo QLED, feront sans nul doute, pencher la balance en leur faveur à l’heure du choix et ce, quelles que soient vos attentes !

Cette publication sponsorisée vous est proposée par Samsung.