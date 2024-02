Google TV va vous aider à choisir votre film ou série de la soirée sans ouvrir toutes vos applications

Une nouvelle section est en train de faire son arrivée sur Google TV. Celle-ci propose une sélection de contenus susceptibles de plaire à l’utilisateur, sans que celui-ci ait besoin d’ouvrir un quelconque service de streaming. Pratique pour éviter de passer des heures à choisir quoi regarder.

Avoir un abonnement à plusieurs services de streaming est aussi bien une bénédiction qu’une malédiction. D’un côté, cela permet d’avoir accès à une quantité phénoménale de contenu, bien suffisante pour durer le restant de sa vie. De l’autre, cela devient rapidement un véritable enfer de choisir quoi regarder face à cette multitude de choix — ce que certains appellent communément le syndrome Netflix, ou comment l’on passe pus de temps à choisir son film qu’à le regarder.

Il semblerait que Google TV travaille sur une solution à ce problème épineux. Les utilisateurs américains commencent en effet à voir apparaître une nouvelle section sur la page d’accueil du système d’exploitation. Plusieurs boutons, rangés en ligne, proposent désormais d’accéder rapidement à une sélection de contenus susceptibles de vous plaire.

Vous ne savez pas quoi regarder ? Google TV va vous aider

Ces boutons sont Lire ensuite, Direct gratuit, Films les plus achetés, Films et séries populaires et Tendances sur Google. Chacun renvoie vers une sélection en lien avec le thème, permettant ainsi d’avoir une vision complète des tendances audiovisuelles du moment. Il s’agit, en quelque sorte, d’un condensé de tous les contenus les plus populaires sur les plateformes de streaming en un seul endroit.

Pour le moment toutefois, il semblerait que cette fonctionnalité soit réservée aux utilisateurs américains. Comme l’explique Android Authority, le déploiement n’est même pas encore terminé aux États-Unis. Il est donc probable que Google teste en premier lieu cette nouvelle fonction sur le territoire avant d’évaluer la possibilité d’un déploiement au niveau mondial. Nous vous tiendrons bien sûr au courant lorsque cela sera le cas.

