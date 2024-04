Xiaomi présente une TV gigantesque qui va satisfaire les gamers

Xiaomi présente sa toute dernière innovation : la Redmi MAX TV. Destinée aux amateurs de jeux vidéo les plus exigeants, cette télévision de 100 pouces a pour but de redéfinir les standards de l'immersion et de la performance. Avec un taux de rafraîchissement élevé et une qualité d'image 4K, elle promet des sessions de jeu incomparable.

L'univers technologique de Xiaomi ne cesse de s'étendre, démontrant une fois de plus sa capacité à innover dans divers secteurs. La récente percée de la marque avec la SU7, sa première incursion dans l'automobile électrique, a secoué la toile de par son succès avec 120 000 unités commandées en un temps record.

Dans cette lancée, la nouvelle Redmi MAX TV vient étoffer l'offre de Xiaomi en matière d'écrans haut de gamme, spécifiquement conçue pour les gamers. Cette télévision, par sa taille de 100 pouces – soit 254 cm -, se positionne comme un choix de prédilection pour les passionnés de jeux vidéo à la recherche d'une immersion totale.

La TV géante de Xiaomi vise directement les gamers

La Redmi MAX TV vise directement les gamers. Elle se distingue par un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui peut atteindre 240 Hz grâce à un mode compétitif activable. Elle promet ainsi une fluidité et une réactivité à la hauteur des scénarios de jeu les plus exigeants. Avec sa résolution 4K, elle offre une clarté d'image exceptionnelle, indispensable sur un écran de cette taille.

Au-delà de sa taille imposante et de son taux de rafraîchissement, la Redmi MAX TV de Xiaomi se distingue par son architecture interne performante. Fonctionnant sous HyperOS pour une interaction fluide et intuitive avec le contenu, elle est propulsée par un processeur quadricœur Cortex A73 qui promet un traitement rapide et efficace des données.

Cette télévision est également équipée du Wi-Fi 6 qui assure des vitesses de connexion supérieures et une stabilité accrue. Un élément essentiel pour le streaming en haute définition. Avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, elle est parfaitement équipée pour supporter les applications gourmandes.

L'offre de lancement de la Redmi MAX TV est fixée à 8999 CNY – environ 1160 euros -, avant de passer à son prix régulier de 9999 CNY – environ 1290 euros -. Mais mauvaise nouvelle, cet écran est pour l'instant exclusivement disponible en Chine.

Source : Weibo