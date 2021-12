LG dévoile l’OLED EX, une technologie d’affichage pour TV plus lumineuse et plus précise

En amont du CES 2022, qui doit ouvrir ses portes le 5 janvier 2022, LG vient de présenter sa toute nouvelle technologie d'affichage à destination des TV OLED : l'OLED EX. D'après les dires du constructeur, cette technologie permettra d'augmenter la luminosité jusqu'à 30% et d'améliorer la précision de l'image.

LG fait incontestablement partie des marques références concernant les TV et les technologies d'affichage. En témoignent ses différents projets en cours, comme le premier téléviseur extensible et sans bord au monde, ou encore cet écran géant DVLED 8K de 325 pouces affiché à la somme dérisoire d'1,7 million de dollars.

En ce début janvier 2022, le constructeur profitera du CES 2022 pour dévoiler ses nouveaux produits et ses innovations. Et justement, la firme sud-coréenne a décidé de prendre un peu d'avance sur le salon de Las Vegas en dévoilant sa toute nouvelle technologie d'affichage pour OLED : l'OLED EX.

LG améliore ses TV OLED avec l'OLED EX

D'après les dires de la société, cette technologie permettra d'augmenter la luminosité jusqu'à 30%, d'améliorer la précision de l'image et réduire davantage les bords des produits finis. Pour aboutir à ces avancées, la compagnie a axé ses améliorations sur deux points clés. En premier lieu, LG a utilisé du deutérium dans la composition chimique des panneaux OLED. Cet isotope de l'hydrogène permet aux pixels, lorsqu'il est stabilisé, de briller avec plus d'intensité.

Si la première partie du travail s'est donc concentrée sur le matériel, LG s'est ensuite penché sur l'aspect logiciel en y incorporant un traitement algorithmique de l'image. D'après LG, il permet de prédire l'utilisation de chaque diode électroluminescente du téléviseur en fonction des habitudes de visionnage de l'utilisateur, et ce grâce à l'apprentissage automatique. Ainsi, l'OLED EX est capable “de contrôler précisément l'apport énergétique de l'écran pour exprimer plus fidèlement les détails et les couleurs du contenu vidéo lu”.

Bien entendu, il conviendra de découvrir les innovations supposées de cette technologie en conditions réelles avant de s'emballer. Concernant la réduction des tailles du cadre en revanche, LG se montre plus concret. Ainsi et si l'on se base sur un écran OLED 65″, l'OLED EX permettra de diminuer l'épaisseur des bords entre 4 et 6 mm. Ce n'est pas grand-chose me direz-vous, mais chaque amélioration, aussi mineure soit-elle, est bonne à prendre. LG compte intégrer l'OLED EX dans tous ses modèles de TV OLED dès le second trimestre 2022. Impossible de savoir si l'ajout de cette technologie fera grimper les prix des produits concernés de la marque.

Source : The Verge