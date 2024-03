TV Samsung : ne lancez surtout pas cette mise à jour si vous possédez une barre de son de la marque

La dernière mise à jour Tizen pour les téléviseurs Samsung 2023 apporte des améliorations visuelles notables à son interface utilisateur, mais certains utilisateurs de barres de son rencontrent des problèmes perturbants.

Samsung a récemment déployé une mise à jour Tizen pour ses modèles de téléviseurs 2023, dont les séries QLED, OLED, et Neo QLED, suscitant l'intérêt de nombreux utilisateurs. Cette mise à jour était attendue pour moderniser l'interface utilisateur, offrant ainsi une utilisation plus fluide et esthétiquement plus agréable. L'anticipation était forte, les utilisateurs espérant des améliorations significatives qui rendraient la navigation et l'utilisation quotidienne plus intuitives.

La mise à jour, numérotée 1402.5, a introduit plusieurs changements positifs selon le changelog officiel de Samsung. Parmi les améliorations notables, on compte l'optimisation des notifications, une meilleure autodiagnostic, des ajustements audio avec Adaptive Sound+, et une intégration renforcée de SmartThings. Ces ajustements visaient à améliorer l'interaction de l'utilisateur avec le téléviseur, à renforcer la sécurité et la stabilité des applications, et à peaufiner l'expérience audiovisuelle, particulièrement en mode jeu.

TV Samsung : si vous possédez une barre de son de la marque, n’effectuez pas cette mise à jour

Cette mise à jour de Samsung modifie l'interface des TV QLED, OLED, et Neo QLED de 2023 en leur apportant une touche de modernité. C’est notamment le cas des menus “Paramètres” et “Tous les Paramètres” qui arborent désormais un design flottant avec une transparence améliorée. Cependant, une bizarrerie a été observée : un bouton inactif s’est invité dans l'écran “Média” et celui-ci ne possède aucune fonctionnalité apparente. Ce détail, principalement visible sur le modèle Neo QLED QN90C, laisse perplexe quant à son utilité et à sa place au sein de l'interface globale.

Mais cette récente mise à jour de Samsung n'est pas sans conséquences pour certains utilisateurs, en particulier ceux possédant des barres de son de la marque. Des témoignages sur Reddit font état de problèmes audio, notamment des interruptions et des distorsions sonores survenant de manière aléatoire. Ces désagréments semblent spécifiques aux configurations associant une barre de son du fabricant aux modèles de téléviseurs concernés par la mise à jour. Alors que les haut-parleurs intégrés et les barres de son d'autres marques ne présentent pas ces anomalies, les détenteurs de l'écosystème Samsung pourraient se retrouver dans une impasse, devant choisir entre les avantages visuels de la mise à jour et la stabilité de leur système audio.

