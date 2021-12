Samsung lance le HDR10+ Gaming pour une expérience de jeu immersive

Samsung vient d’annoncer une nouvelle norme, l’HDR10+ Gaming. Celle-ci offrira une expérience de jeu immersive sur les moniteurs et téléviseurs de nouvelle génération, qui arriveront dès l’année prochaine.

Par le biais d’un communiqué, le géant coréen a dévoilé l’HDR10+ Gaming, une nouvelle norme pensée pour les joueurs. Pour ceux qui ne le savent pas, l’HDR10+ classique apporte une qualité d'image supérieure en optimisant la luminosité et le contraste scène par scène ou image par image, avec une expression des couleurs plus précise.

De son côté, la nouvelle norme HDR10+ Gaming promet un gameplay HDR précis, une fréquence de rafraîchissement variable (VRR) pouvant atteindre 120 Hz et une faible latence. Ainsi, selon Samsung, les joueurs pourront profiter de « l'une des expériences de jeu les plus réactives et précises disponibles à ce jour ». La nouvelle norme supprimera notamment la nécessité de procéder à des réglages manuels lors du chargement des jeux, puisqu’elle optimisera automatiquement le contenu des jeux vidéo en temps réel.

Vous devrez être équipé d’un écran et d’une carte graphique compatible

Contrairement au Dolby Vision, qui a récemment été ajouté aux Xbox Series X et S, le HDR10+ Gaming ne sera pas compatible avec les consoles next-gen. Selon Samsung, le HDR10+ Gaming arrivera sur certains téléviseurs et moniteurs 4K et 8K dès l'année prochaine. Samsung cite notamment sa gamme 2022 Neo QLED avec la série de téléviseurs Q70, mais d’autres téléviseurs et moniteurs seront également pris en charge. Samsung espère d’ailleurs vendre plus de TV 8K que de TV 4K en 2022.

Pour en profiter, vous devrez utiliser une carte graphique compatible. Parmi celles-ci, on retrouve les GPU GeForce RTX 30 Series, les RTX 20 Series ainsi que les GTX 16 Series de Nvidia. Toutes recevront les pilotes HDR10+ Gaming en 2022.

Au lancement de la norme, seuls quelques jeux seront compatibles avec la technologie, il faudra attendre que les différents studios intègrent le HDR10+ Gaming à leurs jeux. « La norme HDR10+ GAMING met véritablement la barre plus haut, et nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de sa mise sur le marché avec des jeux comme Redout 2, la course antigravité 8K la plus rapide jamais réalisée, et avec Pinball FX, le roi du flipper numérique, ramené à la vie d'une toute nouvelle manière ». Samsung annonce également que le jeu « Happy Trails and the Kidnapped Princess » de Game Mechanic Studios prendra en charge le HDR10+ Gaming à sa sortie en 2022.

Source : Samsung