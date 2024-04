Bell Canada a récemment annoncé une modification importante de sa politique de stockage pour les enregistrements Cloud DVR. L'opérateur a réduit la période de conservation de 365 à 61 jours. Cette décision a suscité des réactions mitigées parmi ses utilisateurs qui ont été nombreux à exprimer leur mécontentement face à cette restriction inattendue.

Le Cloud DVR permet d'enregistrer les émissions TV sur internet plutôt que sur un appareil. En France, les opérateurs comme Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free offrent également ce service, mais avec des conditions souvent plus flexibles. Ils permettent généralement de garder les enregistrements plus longtemps et donnent la possibilité d'augmenter l'espace de stockage si nécessaire. Ces options montrent une volonté d'adapter le service aux besoins de chaque utilisateur.

Les utilisateurs français bénéficient de conditions avantageuses pour leurs enregistrements

La décision de Bell Canada contraste avec l'approche qui est centrée sur les utilisateurs des opérateurs français. Ces derniers cherchent à offrir des services personnalisables et pratiques. Les réactions face à la réduction de la durée de conservation chez cet opérateur canandien démontre l'importance d'une communication claire. Orange, a par exemple offert une nouvelle chaîne de télévision gratuite en réponse aux réclamations concernant l'impossibilité de passer les publicités sur les enregistrements des chaînes TF1 et M6.

De plus, les opérateurs français tirent également parti des avancées technologiques pour enrichir leurs services Cloud DVR. Ils intègrent par exemple la programmation d'enregistrements à distance, la visualisation multi-écrans, ou encore la disponibilité hors ligne des contenus enregistrés.

Les réactions négatives après l’annonce de Bell Canada concernant la réduction drastique de la conservation des enregistrements, démontrent que les opérateurs doivent maintenir un dialogue ouvert avec leurs public. Contrairement à la récente politique observée ailleurs, la France semble privilégier une approche plus à l'écoute de ses utilisateurs. Nos opérateurs préservent la flexibilité et l'accès aux contenus enregistrés sur une plus longue durée.

