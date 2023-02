Idéal pour la PS5, le SSD Samsung 980 PRO 1 To est à moins de 100 €

Avis aux possesseurs d'une PS5 ! Si vous avez l'intention de changer le SSD natif de votre console Sony par un autre SSD plus performant, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Chez Amazon, le Samsung 980 PRO d'une capacité de 1 To est à moins de 100 euros.

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée qu'Amazon propose un SSD compatible PS5 à prix réduit. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 113 euros, le Samsung 980 PRO de 1 To est actuellement vendu à 98,75 euros ; soit 15 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Le 980 PRO dispose d'une interface PCIe 4.0 et embarque un débit deux fois supérieur à celui du PCIe 3.0. Piloté par le contrôleur Elpis pour SSD PCIe 4.0 de Samsung, le SSD offre des débits en lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s, soit deux fois plus rapides que les SSD PCIe 3.0 et 12,7 fois plus rapides que les SSD SATA.

L'accessoire atteint des débits maximaux sur le PCIe 4.0 et peuvant varier dans d'autres environnements. Pensé et conçu pour les mordus de gaming et les utilisateurs férus de technologie, le 980 PRO dispose d'une bande passante et d'un débit hautes performances pour les applications exigeantes.