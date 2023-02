La clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit 128 Go est à son prix le plus bas

À la recherche d'une clé USB 3.1 pas trop chère ? Si c'est le cas, optez pour la SanDisk Ultra Fit de 128 Go qui est proposée à son prix le plus bas sur la plateforme française d'Amazon. Focus sur ce nouveau bon plan !

Après la carte mémoire SanDisk 128 Go pour Switch, c'est au tour d'un autre produit de la marque SanDisk de faire l'objet d'un bon plan intéressant chez Amazon.

Actuellement, le célèbre site e-commerce propose la clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit de 128 Go au tarif de 16,05 euros ; soit le prix le plus bas constaté jusqu'à présent. Pour information, il suffit de choisir le vendeur Amazon pour profiter du tarif indiqué et le produit est éligible à la livraison en point retrait puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est inférieur à 25 euros d'achat.

La SanDisk Ultra Fit (référence SDCZ430-128G-G46) est une clé USB 3.1 qui est compacte et plug-and-stay haute vitesse. L'accessoire dispose de performances vous permettant de déplacer des fichiers jusqu'à 15 fois plus rapidement qu'avec les clés USB 2.0 traditionnelles. La vitesse de lecture peut avoisiner les 130 Mo/s. Garantie deux ans, la clé USB dispose du SanDisk SecureAccess qui est un logiciel de chiffrement AES 128 bits facilitant la protection par mot de passe de fichiers sensibles.