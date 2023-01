SSD NVMe : l’excellent Crucial P3 de 1 To est à moins de 65 €

Un SSD interne de type NVMe fait l'objet d'un très bon deal à saisir chez Amazon. Dans le cadre d'une vente flash, le Crucial P3 d'une capacité de 1 To est à moins de 65 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Votre PC portable est doté d'un emplacement NVMe M.2 et vous avez l'intention de remplacer votre SSD actuel par un modèle plus puissant et plus performant ? Si c'est le cas, profitez vite de ce bon plan Amazon pour acquérir l'excellent Crucial P3 de 1 To au prix le plus bas du moment.

En effet, le SSD interne en question qui est associé à une vente flash sur le site du géant de l'e-commerce est vendu au tarif de 62,84 euros au lieu de 75,99 euros ; soit une remise immédiate de 13 euros par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et d'autres capacités de stockage (500 Go, 2 To et 4 To) sont aussi suggérées.

Ce modèle de SSD dispose d'un facteur de forme M.2, d'une interface NVMe PCIe, d'une vitesse de lecture séquentielle allant jusqu'à 3500 Mo/s et d'une vitesse d'écriture séquentielle maximale estimée à 3000 Mo/s. Garanti cinq ans, le SSD signé Crucial a été conçu pour les moddeurs, les gamers occasionnels, les professionnels, ou bien encore les designers néophytes.