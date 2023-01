La webcam Logitech HD Pro C920 Refresh est à moins de 50 € chez Cdiscount

Besoin d'une webcam pour vous lancer dans le monde du stream ? Sur le site Cdiscount, la HD Pro C920 Refresh de la marque Logitech est proposée à moins de 50 euros. Une offre intéressante qui est à saisir en cette période de soldes d'hiver !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la souris sans fil Logitech MX Master 2S en promotion, voici un autre produit du constructeur suisse de faire l'objet d'un bon plan à l'occasion des soldes d'hiver 2023.

En effet, la webcam Logitech HD Pro C920 Refresh est vendue par le site Cdiscount au prix de 49,99 euros. Il s'agit ici d'un bonne offre puisque le même produit est proposé 16 euros plus cher sur d'autres sites marchands. Pour information, le produit vendu par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation Windows de Microsoft, la HD Pro C920 de Logitech est une webcam compacte, agile et réglable qui prend en charge des appels et des enregistrements vidéo en Full HD 1080p (jusqu'à 1920 x 1080 pixels). On retrouve également un compression vidéo H.264, deux microphones stéréo intégrés avec réduction automatique des bruits, une correction automatique de l'éclairage faible et un clip universel pour ordinateurs portables et écrans LCD et CRT adaptable aux trépieds.