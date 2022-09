Le SSD interne Crucial BX500 500 Go est à moins de 37 € pour les French Days

Boostez les performances de votre ordinateur avec le SSD Crucial BX500 d'une capacité de 500 Go à prix réduit. Pour les French Days, le SSD interne en question passe sous les 37 euros grâce à une réduction de 25% sur le site Rue du Commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'édition automnale des French Days 2022 continue avec cette nouvelle offre promotionnelle qui vient du site Rue du Commerce.

Dans le cadre de l'événement commercial, le SSD Crucial BX500 d'une capacité de 500 Go est vendu par le site e-commerce français au tarif de 36,90 euros au lieu de 49 euros ; soit une remise immédiate de près de 13 euros par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Rue du Commerce et des frais de port à hauteur de 3,99 euros (minimum) sont appliqués dans le cas d'une livraison en point relais.

Conçu pour améliorer la réactivité globale d'un ordinateur, le Crucial BX500 est un SSD interne au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces. Il affiche des dimensions de 10.03 x 0.69 x 6.98 cm et un poids de 55 grammes. À propos de ses performances, le SSD dispose de vitesses séquentielles allant jusqu'à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Enfin, l'accessoire possède une garantie limitée de 3 ans de la part du constructeur.