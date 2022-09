Prix canon sur ce pack Lenovo PC portable Gamer Legion 5 + tapis de souris !

C'est probablement l'une des meilleures offres de son rayon informatique ! En ce moment, Cdiscount propose un pack Lenovo contenant le PC portable Gamer Legion 5 et un tapis de souris à exactement 744,99 euros. Dans la suite de l'article, on vous explique comment obtenir le prix indiqué.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Même si les French Days Cdiscount 2022 ont pris fin hier soir, le site e-commerce français prolonge l'événement commercial en mettant à disposition un code promotionnel permettant d'avoir une réduction de 25 euros à partir de 299 euros d'achats.

Parmi les nombreux articles éligibles, on retrouve notamment un pack Lenovo. Le bundle composé du PC portable Gamer Legion 5 et d'un tapis de souris est à 854,99 euros au lieu de 879,99 euros ; soit 25 euros de remise avec le coupon 25DES299 (à saisir durant l'étape du panier). Pour les membres CDAV, ces derniers peuvent avoir 35 euros de réduction avec le code 35DES299CDAV.

Mais ce n'est pas tout ! Le pack associé à l'offre Cdiscount fait l'objet d'une offre de remboursement de 100 euros qui est valable avant le 2 octobre 2022 (voir conditions). Avec cette ODR, le pack Lenovo est au prix de revient de 744,99 euros ou de 754,99 euros ; suivant le statut du client Cdiscount.

Du côté de ses points forts, le PC portable signé Lenovo est équipé d'un écran de 15,6 pouces avec une résolution native de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 250 cd/m² et une fréquence de 120 Hz. Il dispose aussi d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 7 heures. Pour la connectique, la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.1, quatre ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port LAN, une prise combo casque/microphone et un port HDMI sont de la partie.