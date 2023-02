SSD externe 2 To : le Crucial X6 pour PC/Mac est à son meilleur prix

Envie de remplacer votre bon vieux disque dur externe par un SSD portable de bonne qualité ? Optez pour le Crucial X6 compatible sur PC/Mac qui est à son meilleur prix chez Amazon.

C'est dans le cadre d'une vente flash à durée indéterminée qu'Amazon vous permet d'avoir un SSD externe de la marque Crucial à son meilleur prix.

Au cours de cette vente flash, le géant du commerce en ligne vous propose le Crucial X6 d'une capacité de stockage de 2 To au tarif de 111,24 euros au lieu de 141,49 euros ; soit 30 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté sur le site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie de deux ans.

Disponible dans un coloris noir, le Crucial X6 est un SSD portable qui a l'avantage d'être compatible avec PC et Mac. Doté d'une interface USB-C 3.1 Gen 2 permettant un débit de transfert de données de 10 Gb/s, l'accessoire embarque des vitesses de lecture jusqu’à 800 Mo/s. Prêt à l’emploi avec l’USB-C, le SSD Crucial X6 a été testé pour résister à une chute de 2 mètres. Il résiste aussi aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes.