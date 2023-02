MacBook Air M1 : l’ordinateur portable d’Apple revient à 879 € grâce à cette offre

Le MacBook Air fait l'objet d'une belle offre à saisir sur les sites du groupe Fnac/Darty ! Le modèle 2020 de l'ordinateur portable Apple avec sa puce M1 bénéficie d'une remise immédiate de 200 euros et d'un bonus de reprise de 120 euros à condition de rendre un ancien PC. Au total, ce sont donc 320 euros d'économies qui sont réalisées.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que le groupe Fnac/Darty vous donne la possibilité d'obtenir le MacBook Air d'Apple (256 Go) avec sa puce M1 au prix de 999 euros au lieu de 1199 euros ; soit une remise immédiate de 200 euros de la part des deux sites marchands français. De plus, il est possible d'avoir une réduction supplémentaire de 120 euros, à condition de ramener un ancien ordinateur en magasin Fnac ou Darty, qui permet au produit d'atteindre un prix de revient de 879 euros (voir les conditions Fnac ou Darty). Pour information, le bonus de reprise de 120 euros se présentera sous la forme d'un bon de réduction à utiliser ultérieurement.

Pour en revenir au MacBook Air d'Apple, il s'agit d'un ordinateur portable équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. L'ordinateur portable est aussi doté de la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, de 8 Go de mémoire RAM et d'un SSD de 256 Go. Enfin, on retrouvera deux ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge de : Recharge, DisplayPort, Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s) et USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s).