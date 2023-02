Pour son 11e anniversaire, NordVPN offre jusqu’à 1 an d’abonnement

NordVPN fête son 11e anniversaire avec une promotion spéciale. En plus d'une réduction de 57% à 63%, vous pouvez obtenir jusqu'à 1 an d'abonnement VPN supplémentaire. La bonne nouvelle, c'est que quasiment tous les abonnés repartiront avec un cadeau.

Le rideau vient à peine de se baisser sur l'opération soldes d'hiver chez NordVPN que l'entreprise enchaîne avec une offre spéciale pour célébrer son 11e anniversaire. Depuis 11 ans en effet, des millions de personnes dans le monde font confiance à ce VPN pour protéger leur connexion Internet. Ils peuvent aussi changer d'adresse IP pour contourner la censure ou pour bénéficier de services proposés dans des pays autres que leur lieu de résidence.

Jusqu'à 1 an d'abonnement VPN offerts et 63% de réduction chez NordVPN

Qui dit anniversaire dit cadeaux. Et NordVPN a décidé de faire de cette célébration un événement heureux pour tous les nouveaux abonnés. Jusqu'au 8 mars 2023, toute nouvelle souscription à l'abonnement de 2 ans sera prolongée de 3 mois ou 12 mois. Le tirage au sort est fait de manière aléatoire selon un algorithme spécifique.

3 mois seront offerts pour 1% des nouveaux abonnements. Soit 36 mois pour le prix de 24 mois.

12 mois seront offerts pour 99% des nouveaux abonnements. Soit 27 mois pour le prix de 24 mois.

À cela s'ajoutent des réductions déjà très intéressantes à la basse sachant que les avantages se présentent comme suit pour l'abonnement de 2 ans (24 mois) :

NordVPN 2 ans : 3,49€ par mois, soit 57% de réduction

NordVPN + NordPass 2 ans : 4,49€ par mois, soit 57% de réduction

NordVPN + NordPass + Nordlocker : 5,99€/mois, soit 63 % de réduction

À ce prix, NordVPN est loin d'être cher payé puisqu'il s'agit de l'un des meilleurs VPN du marché, si ce n'est le meilleur. Pour rappel, NordPass et NordLocker sont respectivement un gestionnaire de mot de passe et un service de stockage Cloud sécurisé de 1 To. Aucun VPN avec autant d'avantages n'est proposé aussi moins cher.

Quelles sont les caractéristiques de NordVPN ?

Venons-en aux atouts de NordVPN. Ce service garantit des vitesses de connexion confortables pour vos différents usages d'Internet : streaming, téléchargements, jeux en ligne, TV, etc. C'est l'un des critères décisifs quand on choisit un VPN, en plus de l'aspect sécurité. Et sur ce plan, NordVPN est aussi l'un des meilleurs. Vous bénéficiez d'un chiffrement AES-256 et du protocole NordLynx basé sur WireGuard qui est l'un des protocoles de tunneling les plus sécurisés et les plus rapides au monde.

Vous pouvez toutefois choisir d'autres protocoles comme OpenVPN et IKEv2/IPsec. NordVPN est aussi l'un des rares, sinon le seul VPN à proposer des fonctionnalités supplémentaires comme une protection contre les menaces en ligne, un scanner de vulnérabilité des mots de passe ainsi qu'un gestionnaire de mots de passe et un stockage Cloud chiffré.

Ce VPN dispose par ailleurs de plus de 5000 serveurs dans 60 pays différents. Il peut être utilisé simultanément sur jusqu'à 6 appareils. De quoi vous en servir sur votre smartphone, tablette, TV ou encore votre ordinateur en même temps. Vous pouvez également partager le même compte avec vos proches.