Squid Game : pas de saison 2 avant de 2024, les discussions se poursuivent avec Netflix

Squid Game, la série sud-coréenne phénomène de Netflix, pourrait ne pas revenir sur la plateforme avant 2024 minimum. Comme l'a expliqué le créateur du show lors d'une interview pour Variety, les discussions avec Netflix autour du financement de la saison 2 sont toujours en cours. À ses yeux, il y a très peu de chances de voir revenir Squid Game avant cette date.

Huit mois après son lancement sur Netflix, Squid Game peut toujours se targuer d'être la série la plus regardée sur la plateforme de streaming. En 30 jours seulement, la série sud-coréenne avait explosé tous les compteurs : plus de 111 millions de spectateurs et un total de 1,6 milliard d'heures visionnées.

Avec ce carton planétaire, les fans avaient tous une question sur les lèvres : quand sortira la saison 2 ? Très rapidement, Netflix a confirmé que Squid Game aurait bien le droit à une seconde saison, toujours menée par son créateur Hwang Dong-Hyuk. Le showrunner avait même précisé qu'un personnage disparu pourrait peut-être ressusciter à l'occasion de cette saison 2. Bien évidemment, nous n'avons pas plus de détails. Impossible de savoir si le scénariste optera pour des flashbacks ou pour une explication disons un peu moins rationnelle.

Squid Game ne reviendra pas sur Netflix avant 2024

Néanmoins et si comme des millions de spectateurs, vous êtes impatients à l'idée de découvrir la suite des mésaventures de Seong Gi-hun, il faudra attendre. Attendre un bon bout de temps. En effet, il est fort probable que la saison 2 de Squid Game ne débarque pas sur Netflix avant 2024 minimum. Cette triste nouvelle a été confirmée par le créateur de la série en personne, lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Vanity Fair.

Comme l'explique le réalisateur, les discussions avec Netflix concernant le financement de la saison 2 sont toujours en cours. Quand on connaît le succès de la série, difficile de comprendre pourquoi ces négociations s'attardent. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Netflix traverse une période difficile, marquée par la perte de 200 000 abonnés et un ralentissement significatif de sa croissance.

Peut-être que les ressources financières exigées par le réalisateur ne conviennent plus à Netflix, ou vice-versa. Logique, à l'heure où la plateforme cherche à réduire drastiquement ces coûts de fonctionnement, notamment en renvoyant des salariés ou en annulant des séries en masse. Quoi qu'il en soit, Hwang Dong-Hyuk est clair : il est peu probable que la saison 2 de Squid Game soit diffusée sur Netflix avant fin 2023 début 2024.

