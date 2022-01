Squid Game : Netflix confirme officiellement la saison 2

Squid Game aura le droit à une saison 2. Le patron de Netflix l’a confirmé dans les colonnes du site Variety. Hwang Dong-Hyuk, le créateur de la série, avait déjà annoncé travailler sur la suite de son bébé il y a quelques semaines.

Squid Game a été le phénomène surprise de l’année 2021. Personne n’aurait misé un euro sur cette série sud-coréenne sortie en septembre sur Netflix, et pourtant, ça a été un véritable raz de marée culturel. Le PDG de la plateforme de streaming a officiellement annoncé qu’elle aurait le droit à une saison 2.

C’est dans les colonnes de Variety que Ted Sarandos a annoncé la chose. Plus qu’une saison 2, il a déclaré à demi-mots que Squid Game était partie pour rester longtemps dans le paysage des séries :

« [Est-ce qu’il y aura une saison 2 ?] Absolument ! L’univers de Squid Game vient seulement de débuter. »

Squid Game aura le droit à sa saison 2

Cette annonce n’est pas vraiment une surprise. La fin ouverte du dernier épisode laissait la place à plus d’histoires dans cet univers. Hwang Dong-Hyuk, le créateur de la série, a même confirmé il y a quelques semaines qu’il travaillait déjà sur cette suite. L’arrivée d’une saison 2 est une chose peu commune pour une série coréenne, mais devant un tel succès, s’arrêter au bout d’une seule et unique saison était tout simplement impensable. Pour le moment, nous n’avons pas encore de fenêtre de sortie pour cette nouvelle salve d’épisodes. La production n’ayant pas encore commencé, il faudra compter sur 2023 au plus tôt.

Squid Game a été l’un des piliers de Netflix pour la deuxième moitié de 2021. Lors de son bilan trimestriel, la plateforme a indiqué que ce sont 142 millions d’abonnés qui l’ont regardé. Un chiffre stratosphérique, surtout pour une nouvelle série, non basée sur une licence connue qui plus est.

Reste maintenant à savoir ce que la saison 2 va nous réserver. Il va être difficile de créer de nouveau la surprise, ou de refaire la même chose. Hwang Dong-Hyuk va ainsi devoir être inventif pour donner une nouvelle impulsion à son univers et son personnage.

Source : Variety