Spotify : ce site traque tous les faux artistes IA de la plateforme et les sommes astronomiques d’argent qui leur sont versées

Si vous vous posiez la question de quitter ou non Spotify, ce site pourrait bien vous aider à faire la bascule. Sloptracker porte très bien son nom : il liste un bon nombre de faux artistes qui sont en réalité des IA ainsi que tout l'argent généré par leur morceau.

sloptracker

Depuis quelques mois, Spotify enchaîne les décisions douteuses. Outre son soutien affiché et assumé à Donald Trump, la plateforme ne se cache pas non plus d'investir massivement dans l'intelligence artificielle générative. Tant et si bien qu'une vague de désabonnement est en cours, similaire au mouvement QuitGPT — bien que, il faut le reconnaître, son envergure soit beaucoup plus modeste. La prolifération des “artistes” IA a justement été le point de bascule pour de nombreux utilisateurs.

L'affaire a fait grand bruit en ce début d'année. Sienna Rose, supposée autrice à l'origine d'un morceau particulièrement populaire à ce moment-là, s'est finalement révélée être une IA. Et elle est loin d'être la seule. Cela fait un certain temps maintenant que Spotify promeut de nombreux faux artistes dont les morceaux ont entièrement été générés par IA et qui, tout bonnement, n'existent pas. Un constat déprimant, qui a poussé un développeur à agir.

Sur le même sujet — Spotify : profitez dès maintenant de l’expérience d’écoute la plus pure possible grâce à cette option inédite

Ce site calcule l'argent généré par les IA sur Spotify et c'est scandaleux

Un membre de Reddit qui se fait appeler StudyPlaylists a annoncé il y a deux jours avoir créé un site pour tenter de lutter contre le phénomène. Baptisé SlopTracker, celui-ci dresse actuellement une liste de 50 artistes entièrement générés par IA. Sur chacune des cartes qui leur sont associées est indiqué leur nombre d'auditeurs mensuels, le nombre de streams cumulés sur leurs 10 morceaux les plus écoutés, ou encore l'argent récolté par leurs chansons.

Breaking Rust, le plus populaire d'entre eux, cumule ainsi plus de 74 millions de streams, pour un total de presque 300 000 dollars générés. Au total, SlopTracker indique que les IA mentionnées ont généré plus de 2,6 millions de dollars grâce à leurs titres. Mais le site ne s'arrête pas là, puisqu'il souligne également la part des abonnements utilisateurs que Spotify reverse pour financer cette activité.

“Ces profils générés en masse détournent activement l'argent de votre abonnement Premium au détriment des vrais groupes que vous écoutez réellement”, écrit StudyPlaylist. “Mon objectif principal est simplement de sensibiliser le public. J'ai l'impression que la plupart des auditeurs n'ont absolument aucune idée de l'ampleur de l'impact financier que cela a déjà.”


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